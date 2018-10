La oposición afea a Calvo su falta de ejecución de las ITE, un "agujero negro" en su gestión

Publicado 26/09/2018 18:12:47 CET

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La oposición al completo (PSOE, PP y Cs) ha cargado este miércoles contra el Delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo, por el "agujero negro" de su gestión, que es como se ha referido la edil socialista Mercedes González a la falta de control en las Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE).

Ha sido Ciudadanos, de mano del edil Bosco Labrado, quien ha puesto las ITE sobre la mesa en una moción de urgencia. Uno de sus puntos pedía licitar de forma urgente el acuerdo marco para la redacción de actas ITE.

Labrado ha asegurado que el Ayuntamiento tiene "responsabilidad plena en cumplir y hacer cumplir la legislación vigente" y ha pedido al delegado que "tome decisiones que hace mucho tiempo dejó de tomar".

A su vez, Calvo ha acusado a Labrado de realizar un "tótum revolútum" en su moción de urgencia. Sobre la licitación del acuerdo marco cuyo periodo de vigencia finalizó, el delegado ha indicado que "su periodo vigencia está prorrogado".

Sin embargo, González ha precisado que "una cosa es el acuerdo marco de ejecución sustitutoria, y otra es el acuerdo marco de ITES". "Desde diciembre de 2017 no se están revisando las ITES de esta ciudad", ha apuntado, para afear a Calvo que "no ha inspeccionado nada" y que el "servicio del control de la edificación no controla absolutamente nada".

Misma línea ha seguido Paloma García Romero (PP) quien ha suscrito las palabras de González y ha asegurado que "no se realizan inspecciones de ITE en esta ciudad".