La oposición aprueba en Pleno el dictamen de la comisión de deuda, que demuestra "un sinfín de negligencias" del PP

Publicado 07/03/2019 19:28:56 CET

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La oposición en la Asamblea de Madrid, PSOE, Podemos y Ciudadanos, ha aprobado este jueves en Pleno el dictamen de la comisión de estudio sobre la auditoría del endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad que demuestra, a su parecer, "un sinfín de negligencias" de los gobiernos del PP.

El dictamen, ante el que los 'populares' han presentado un voto particular que no han conseguido sacar adelante, recoge que no hay informes técnicos que justifiquen inversiones en Metro Ligero, M-45, Campus de la Justicia y hospitales.

Así, en el caso del Campus de la Justicia señala que determinadas decisiones políticas "significaron la utilización indebida de dinero público". En este sentido, indica que los edificios destinados a albergar las sedes judiciales de la región están "viejos y obsoletos" pero, sin embargo, "no se ha hecho ningún estudio de la demanda o de las alternativas que avalen la inversión de más de 500 millones de euros".

El dictamen remarca que en la gestión del proyecto se constataron conductas que "apuntan claramente al despilfarro y otras posibles responsabilidades", como "la ausencia de documentación sobre utilización de tarjetas de crédito Visa Platino, de control de los saldos bancarios o una excesiva discrecionalidad en el proceso de contratación de proveedores y contratistas".

Por otra parte, alerta de que podría haberse hecho "una gestión fraudulenta del sistema de contratación como en el caso del Canal de Isabel II que tiene una investigación abierta o en el Campus de la Justicia como indican el Tribunal de Cuentas y la Abogacía General de la Comunidad de Madrid".

El dictamen destaca que la compra de Emmisao es una operación financiera de carácter "especulativo". La secuencia de los hechos "demuestra que en realidad no se ha comprado nada, sólo una empresa vacía sin actividad". "El resultado es una pérdida de 36 millones de euros que han pagado las arcas públicas", pone de manifiesto el texto.

En el caso de la M-45, en el Plan Regional de Carreteras 1994-2001 considera que "no se hace ninguna mención a la necesidad de una nueva carretera, ya que según los técnicos de la Consejería, la construcción de la M-50 era suficiente para el desarrollo transversal de la región".

Sin embargo, según se desprende del documento, el 18 de diciembre de 1997 el consejero de Transportes e Infraestructuras, Luis Eduardo Cortés y el que era entonces presidente de la Comunidad, Alberto Ruiz-Gallardón, firmaron el acuerdo por el que se aprecian "urgencia para la ejecución" sin que la comisión haya encontrado "justificación técnica".

Sobre Metro Ligero el texto recoge que "se suceden reequilibrios y se observa precisión y diligencia a favor del concesionario por Complementarios y Rendimiento Mínimo de Demanda" y una "negligencia a favor de la Administración por ahorro de costes no reclamados".

"LO DICEN LOS HECHOS"

En el debate parlamentario del dictamen, la diputada de Ciudadanos Victoria Alonso ha remarcado que las conclusiones de la comisión son "un registro de errores y daños consecuencia de los gobiernos del PP". "Lo dicen los hechos, no lo dice la oposición, por eso no vamos a permitir que se nos acuse de prejuicios en el estudio", ha lanzado.

Y, dirigiéndose a la bancada 'popular', ha espetado que los gobiernos de esta formación "se han desprestigiado solos, uno tras otro". A su parecer, "la comisión solo ha obtenido evidencias de ello y con ese dictamen les está exigiendo responsabilidades por su mala gestión".

El parlamentario de Podemos José Manuel López ha sostenido que los casos que han analizado son distintos pero coinciden en que "nunca hubo planificación, ni transparencia en los concursos".

Todos ellos son, a su juicio, "un sumatorio de piezas" y al juntarlos "aparece un círculo vicioso cuyo objetivo es mantener el poder usando el dinero de todos". "Son los primos hermanos de la corrupción", ha soltado al PP, al tiempo en el que les ha acusado de tener "una cultura política de gobierno tóxica".

La diputada del PSOE Isabel Andaluz ha manifestado que está claro que ha existido "descontrol, despilfarro, falta de rigor tanto en el diseño de algunos proyectos como en la ejecución de los mismos". Según la socialista, se han visto "un sinfín de negligencias".

En este sentido, ha defendido que la comisión ha hecho "un trabajo que ha merecido la pena para que el buen nombre de las instituciones sea un orgullo para los madrileños y de un servicio de calidad".

"MÁQUINA DE PICAR CARNE", DICE PP

Por su parte, el parlamentario del PP Jesús Gómez ha pedido a la oposición "rigor" y ha indicado que serán los tribunales los que se pronuncien. En este sentido, ha criticado que los grupos pusieran a funcionar "la máquina de picar carne" con señores a los que ahora no se les devuelve "su carrera profesional, su reputación y su honor".

A su juicio, "no se puede calificar de delito" todo lo que a la oposición no le gusta pero lo que los madrileños sí han aprobado con sus votos. "Lo que les molesta es que llevan 24 años confiando en el PP y van a ser muchos más le pese a quien le pese", ha concluido.