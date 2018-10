La oposición critica la "falta de previsión" del Gobierno municipal y pide respetar la legalidad en el Palacio Valdés

Publicado 17/08/2018 15:46:47 CET

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid han criticado este viernes la "falta de previsión" del Consistorio madrileño y han pedido que se respete la legalidad en el Palacio de Valdés de Tres Cantos.

Así lo han manifestado representantes de los grupos municipales de la oposición tras un homenaje frente al Palacio de Cibeles a las víctimas de los atentados del 17A, al ser preguntados por la intención del Consistorio de habilitar el Palacio de Valdés de Tres Cantos para que pueda albergar migrantes.

Por su parte, el Ayuntamiento de Tres Cantos trasladó este jueves al Gobierno de la capital la "imposibilidad" de esta medida en el Palacio porque el uso de alojamiento comunitario o el social no está previsto.

Tras indicar que no conoce "exactamente" la situación desde el punto de vista técnico, la concejala del PP Inmaculada Sanz ha señalado que es "sorprendente" que después de tres años "no haya ni una solución" del Ayuntamiento para dar cabida a los refugiados y, en el caso del Palacio de Valdés, "no es técnicamente viable porque no cumple con la normativa". A su vez, ha recordado que esta situación pasó el año pasado, cuando los refugiados sirios "acabaron en Guadalajara".

Además, ha defendido que está segura que el Ayuntamiento de Tres Cantos cumplirá con la legislación, que es "lo que tiene que hacer" y, a partir de ahí, "buscarán las soluciones viables si es que las hay". "Lo que no se le puede pedir al Ayuntamiento de Tres Cantos es que no cumpla con la normativa", ha concluido.

RESPETAR LA LEGALIDAD

Por su parte, el concejal socialista Ignacio de Benito ha reprochado que los concejales del resto de grupos del Ayuntamiento no deberían enterarse de estas situaciones a través de los medios de comunicación.

Respecto al Palacio de Valdés, ha defendido que se tiene que "respetar la legalidad y la viabilidad técnica" y ha echado en falta la "anticipación" del Gobierno municipal.

"Estamos viendo como después de años no han sido capaces de dar una solución a medio o a largo plazo", ha agregado de Benito, que ha alertado de que el "único recurso para jóvenes" en esta situación es el albergue juvenil municipal Mejía Lequerica.

Por último, se ha mostrado de acuerdo con que es necesario que el Ayuntamiento el que responda a las necesidades e estas personas pero ha afirmado que deben tener una "previsión suficiente" para dotar de estas plazas de emergencia para que estas situaciones no les pillarán "de sorpresa".

En esta línea, el edil de Ciudadanos (Cs) Miguel Ángel Redondo ha sostenido que el Gobierno municipal está "constantemente improvisando". "Hace tres años pusieron un cartel de 'Welcome Refugiees', que vemos como no hay ninguna política de inmigración y como realmente esto les ha pillado el toro", ha expresado.

"Hemos visto como han hablado de este centro en Tres Cantos pero vemos que puede haber problemas con la legislación. Vemos la improvisación por parte de Ahora Madrid, vemos que es una política de gestos pero una falta de capacidad de gestión", ha concluido Redondo.