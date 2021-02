La oposición teme que los fondos europeos vayan a parar "a grandes reformas" y piden más participación

El Gobierno madrileño estima la recepción de un presupuesto de 22.371 millones

Los grupos parlamentarios de la oposición (PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos y Vox) han trasladado este martes que temen que la Comunidad de Madrid destina los fondos europeos a hacer "grandes reformas" y han pedido mayor participación, tanto de los grupos como de los sindicatos y agentes sociales.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y con los consejeros de Presidencia y Hacienda, Eugenia Carballedo y Javier Fernández-Lasquetty, respectivamente, han expuesto a los grupos parlamentarios este martes las estratégicas del plan proyectado, en la Real Casa de Correos.

El Gobierno madrileño estima la recepción de un presupuesto de 22.371 millones de euros, cuya aprobación debe validar el Gobierno central. En conjunto son 214 inversiones propuestas en un total de 28 reformas.

El mayor porcentaje de estas inversiones y reformas (41,4%) se han planificado para destinarlas en materia de cohesión social y territorial, mientras que un 31,6% se dirigen a políticas de transición ecológica y un 27% a proyectos transformación digital, en consonancia con los objetivos marcados por la UE. Además, se apuesta por la colaboración público-privada para lograr un efecto multiplicador extra en el tejido económico de la región.

En declaraciones remitidas a los medios tras la reunión, el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha agradecido el encuentro pero ha pedido que la presentación de este proyecto la haga en sede parlamentaria el Gobierno y que fomenten procesos de participación "más consistentes y claros".

"Creemos que las líneas generales que se marcan sintonizan con proyectos europeos, planes de transformación, pero no hemos visto explícitamente los proyectos. Debe ser una ocasión para transformar la Comunidad", ha sostenido Gabilondo.

El portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha indicado que pese a que el líder del PP, Pablo Casado, haya anunciado que se van a mudar de la Calle Génova, el problema "no es dónde está la sede sino su modus operandi".

Así, ha criticado que Ayuso vaya a utilizar los fondos de las ayudas europeas para "pagar las chapuzas heredadas de los gobiernos de los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González, como el Campus de la Justicia".

"En vez de ir a hospitales y colegios van a desenterrar las tumbas de hormigón que dejó la expresidenta. Es una estrategia nefastas u no está a la altura", ha lanzado, al tiempo que ha lamentado que la presidenta trate de "ningunear a la oposición".

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos-IU, Isa Serra, ha agradecido que se hagan reuniones pero "no vale que horas antes de que vaya a ser presentada a los medios de comunicación".

"Consideramos importante que permitiesen la colaboración de agentes sociales y ayuntamiento para la canalización de estos fondos. Hay poca participación", ha lamentado.

Asimismo, ha criticado que aún tengan poca información sobre esta estrategia y ha indicado que discrepan en sus políticas y "temen que vayan a parar a grandes reformas que fomenten obras faraónicas y especulación y detrimento de servicios públicos a favor de la iniciativa privada".

VOX NO ESTÁ DE ACUERDO CON ALGUNOS PUNTOS

La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha indicado que no están de acuerdo con ciertas líneas de la estrategia del Gobierno regional porque hay que priorizar "las ayudas a las pymes, a los autónomos, a los hosteleros y a las familias" y cree que la Comunidad "prioriza la sostenibilidad del medio ambiente cuando ahora "no es lo prioritario". No obstante, ha asegurado que trabajarán y tratarán de que se incluyan más partidas a Educación y Sanidad.

Por su parte, el portavoz de Cs, César Zafra, cree que con estos fondos europeos les llega "una oportunidad única" para poder modernizarse la Comunidad y que pueda ser "competitiva con el resto de países".

"Es una magnífica noticia que tengamos este proyecto tan grande común entre todas las consejerías y que permita volver a ser ese motor económico. Espero que lleguen cuanto antes las ayudas para poder coordinar con el Gobierno de España", ha sostenido.

Por último, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha tildado de "inédita" esta iniciativa en la que los grupos puedan conocer los proyectos del Gobierno y que puedan participar en ella.

Además, "ha contado con la participación de sindicatos, sociedad civil" y ha tenido en cuenta el dictamen de la comisión de reconstrucción para aglutinar ideas de todos los diputados. La cuestión que queda pendiente, a su juicio, es que el Gobierno de España "ha ocultado el informe del consejo de Estado sobre los fondos europeos".

