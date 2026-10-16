Organizaciones sindicales critican "falta de respuesta" de la Comunidad con escuelas infantiles y exigen más reuniones

Archivo - Concentración de trabajadoras infantiles en la Puerta del Sol - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales USO Enseñanza Madrid, CCOO Enseñanza, UGT Servicios Públicos Madrid Enseñanza Privada y FSIE Madrid han denunciado este viernes "la falta de respuesta" de la Consejería de Educación y de algunas organizaciones patronales a las "reiteradas solicitudes de reunión para abordar los graves problemas" que tienen las trabajadoras del primer ciclo de Educación Infantil (0-3) en la Comunidad de Madrid

Según recogen en un comunicado, el pasado 16 de septiembre solicitaron una reunión a la Consejería de Educación y un día más tarde se dirigieron a las organizaciones patronales para solicitar una reunión conjunta.

A día de hoy, han lamentado la Consejería de Educación "sigue sin darnos una respuesta" y sólo algunas patronales han respondido a la solicitud comunicando "que es competencia de sus organizaciones nacionales".

"No se trata de un hecho puntual. Antes del verano ya habíamos realizado varias solicitudes de reunión que también fueron desatendidas, evidenciando una preocupante falta de voluntad de diálogo", han expuesto.

Así, han resaltado que esta situación resulta "especialmente grave" en la Comunidad de Madrid, donde la prórroga de la mayoría de los contratos mantiene a las trabajadoras "en unas condiciones económicas difícilmente asumibles ante el actual coste de la vida".

"La ausencia de soluciones está cronificando un conflicto que amenaza con agravar aún más la precariedad laboral y la pérdida de profesionales del sector", han añadido.

Consideran los sindicatos que la "ausencia" de un espacio de diálogo "impide avanzar hacia una solución" y solo sirve "para agravar" el conflicto. A ello, añaden que esta falta de interlocución prolonga "la incertidumbre de miles de profesionales y afecta a un servicio esencial para las familias madrileñas".

Por ello, han valorado que resulta necesario que todas las partes implicadas, Administración y representación empresarial "contribuyan a construir ese espacio". "La Administración y las empresas deben asumir su responsabilidad. No pueden permanecer impasibles mientras se deterioran las condiciones laborales y aumenta el malestar de unas profesionales esenciales", han apuntado.

USO, CCOO, UGT y FSIE han señalado que no van a normalizar "este silencio institucional y patronal" y han reiterado su "disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones". Por ello, reclama que Administración y representación empresarial "se sumen sin más dilaciones a la construcción de un marco de diálogo común".

La Comunidad de Madrid informó de que va sacar nuevos contratos en las escuelas infantiles de gestión indirecta, según vaya terminando la vigencia de los actuales, e incluirá la presencia de dos educadoras por aula, una de las reclamaciones de las trabajadoras, que continúan en huelga indefinida.

La consejera Mercedes Zarzalejo detalló a las educadoras que, dentro de sus competencias, el Gobierno regional sacará nuevos contratos para asegurar la pareja educativa en los centros de gestión indirecta, algo que ya tienen todas las escuelas y colegios gestionados de manera directa.