Ortega Smith confirma que Vox se quedará en la oposición en el Ayuntamiento de Madrid ante la "oferta estética" del PP

Actualizado 05/07/2019 14:22:34 CET

El secretario geneal de Vox, Javier Ortega Smith, responde a los medios de comunicación durante la entrega de los premios Merca2. Jesús Hellín - Europa Press

"Somos un partido que no hemos venido a la política a mendigar sillones ni a pedir prebendas", lanza

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha confirmado este viernes que su formación se quedará en la oposición porque lo propuesto por el PP no era más que una mera "oferta estética", ha señalado el edil en declaraciones a Europa Press.

De este modo, Vox no estará ni en concejalías delegadas ni presidiendo juntas de distrito ni en la dirección de órganos municipales. También han rechazado presidir comisiones informativas, algo que sí que harán el resto el grupos de la oposición.

Por su parte, la portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Inmaculada Sanz, explicaba ayer, cuando expiraba el plazo de 20 días naturales para hacer cumplir lo pactado en el acuerdo de investidura, que no había respuesta de Vox a la oferta que le habían lanzado para estar "representados de forma adecuada" en el Ayuntamiento aunque la edil no quiso concretar en qué consistía.Desde Vox, Ortega Smith confirma que ayer mismo se encontraron con el PP en la Junta de Portavoces."Somos un partido que no hemos venido a la política a mendigar sillones ni a pedir prebendas. Lo estamos demostrando. No aceptamos que pretendan comprarnos con unos sillones. Hemos venido a aplicar las políticas que quieren los madrileños, a cambiar las políticas, y consideramos que había un evidente incumplimiento del pacto que habíamos firmado los secretarios generales de PP y Vox y entendimos que quedaba roto cualquier posibilidad de acuerdo", ha sostenido ante los medios de comunicación al término de la constitución de las comisiones municipales.Desde Vox las dieron por rotas desde el momento en el que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, publicó su gobierno y su formación no formaba parte de él. "No pasa nada. No estamos en el gobierno. Ya sabemos con quién tenemos que tener mucho cuidado a la hora de negociar porque incumplen sus pactos y estamos donde debemos estar, que es en la oposición", ha sostenido."¿Estar en la oposición significa que vamos a votar en contra de todo lo que diga el gobierno? No. Pero tampoco significa que vayamos a votar a favor de todo lo que diga el gobierno", ha advertido poniendo énfasis en que son una "oposición leal". "Todo aquello que se proponga en cualquier comisión o en el Pleno que sea bueno para los madrileños, y de acuerdo con el programa y valores de Vox, va a tener nuestro apoyo" y "con independencia de quien lo haya propuesto", ha asegurado."Nos da lo mismo si lo propone el PP, Cs, Más Madrid, el PSOE. Si es bueno para los madrileños contará con todo el apoyo de Vox. Si es malo para los madrileños tendrá nuestro voto negativo", ha resumido.