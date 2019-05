Ortega Smith repetiría que el islamismo "ataca la libertad" pese a abrirle diligencias un juez por decirlo en un mitin

Publicado 14/05/2019 15:45:20 CET

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Alcaldía de Madrid, Javier Ortega Smith ha afirmado este martes que repetiría que el fundamentalismo islámico "ataca la libertad, la economía, el Estado de Derecho y tradiciones", después de que un juez de Reus (Tarragona) le haya abierto diligencias por un mitin en Valencia en el que hizo estas y otras aseveraciones.

"Vox es un partido que respeta el poder judicial, que vamos a luchar por la división de poder judicial para que nunca la política vuelva a meter las manos en la política. Por tanto, yo soy respetuosos porque soy abogado y quiero una Justicia independiente, que sus decisiones se tomen en base al Derecho", ha dicho durante su visita hoy por Gran Vía.

Ortega ha aclarado que lo que afirmó en Valencia se refería "a la invasión del islamismo y el fundamentalismo salafista, que nada tiene que con quien profese la religión musulmana". "Estamos hablando del totalitarismo pseudoreligioso, de la imposición islamista, que es contrario a la libertad de culto. Quien tenga dudas que se de un paseo por Sudán o Arabia Saudí, que intente poner una iglesia de otro culto", ha dicho.

El aspirante municipal de Vox también ha aseverado que el islamismo es contrario a la familia y a la homosexualidad y ha recordado que en Irán los gais son ejecutados en la plaza pública por su orientación sexual.

"Lo dije y lo volvería a decir. Si su señoría entiende que tiene que abrir diligencias porque la Fiscalía así lo entiende iré encantado a repetirlo. Y si por decir esa verdad recibo alguna condena, la asumiré como propia. Yo no he hecho delito de odio, he contado la verdad de lo que significa el islamismo. Y al que le parezca mal es porque quiere ocultar la verdad o porque la desconoce; y en este caso le invito a que vaya y vea como se maltrata a la mujer, que se la trata a una cosa; como se maltrata a los homosexuales; y como se atenta contra cualquier libertad religiosa que no sea la que ellos imponen con su ley de la saría y aplicaciones totalitarias de su religión", ha esgrimido.