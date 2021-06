Ossorio cree que el Gobierno no acudió a la toma de posesión de Ayuso por su "mal perder"

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, ha sostenido que ningún representante del Ejecutivo central acudió a la toma de posesión de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, por su "mal perder".

En rueda de prensa, tras el Consejo de Gobierno, el consejero regional ha incidido en que el 4 de mayo hubo "un resultado" que a unas personas "no les gustó" y hablaron de "los berberechos y de los tabernarios". "Ahora tenemos este problema... ¿Qué duda tenía el Gobierno de España de que la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso fue el día que fue?", ha cuestionado.

En este punto, ha recordado que la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, tenía conocimiento y la ha acusado de no informar al Gobierno de ello, a pesar de que depende del Ministerio de Política Territorial, que dirige Miquel Iceta. En este punto, ha remarcado que sí han acudido a las tomas de posesión del resto de presidentes autonómicos.

"Comprendo que lo del 4 de mayo fue durísimo. Yo lo entiendo pero de verdad que no sigan así porque el 4 de mayo el pueblo madrileño les dijo que no siguiesen por ese camino", ha dicho.

La Delegación del Gobierno en Madrid, con Mercedes González al frente, reafirmó ayer a la Secretaría de Estado de Comunicación asegurando que ningún miembro del Ejecutivo central asistió a la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid porque "no hubo invitación".

En un comunicado, la Delegación confirmó este domingo que "sólo se recibió una invitación dirigida a nombre de la delegada, Mercedes González, quien, en ningún caso, tenía que invitar o convocar al Ejecutivo central".

No obstante, fuentes regionales señalaron que el Gobierno central "tenía conocimiento de la toma de posesión de la presidenta" y que "si no asistieron fue porque no quisieron".