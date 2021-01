Ossorio dice que ahora el control vecinal de quien entra en las casas será "más sencillo" al prohibirse a no conviviente

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha afirmado este sábado que a partir del lunes el control de los vecinos de quien entra en cada casa será "más sencillo" al prohibir la Comunidad de Madrid las reuniones de ocio ajenas a los no convivientes, salvo alguna excepción.

"El control de los convivientes en las casas ahora va a ser más sencillo. Antes había reuniones de 6 personas y si un vecino veía que entraba en su casa un desconocido podía ser un cupo de ese cupo de 6. Pero ahora no. Ahora si en su casa entra alguien, no para trabajar, pero sí para una reunión, una persona que no es de ese núcleo familiar no lo debería hacer, a no ser que vaya a cuidar a una persona mayor o dependiente", ha dicho esta mañana.

El consejero ha querido apelar también a la "responsabilidad de todos" porque reconoce que lo que sucede en las casas "es muy difícil de controlar". "Pero tenemos el convencimiento de que un enorme porcentaje de la población cumple y no es necesario un policía detrás de la cada uno", ha apostillado.

En este línea, Ossorio ha señalado que el 90 por ciento de la sociedad "cuando una administración dice que hay un riesgo, y que hay que hacer algo para evitarlo, lo cumple". "Pero hay un porcentaje que no, y hay que ver cómo se persigue y se controla. Hay una virtud en la sociedad, que es que el 90 por ciento lo cumple", ha apuntado.