Ossorio tacha de "lamentable" la "expulsión" de Leguina del PSOE y censura que Sánchez no entienda la crítica interna

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, ha tachado de "lamentable" que el PSOE haya suspendido de militancia al expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina por entender que en las elecciones de 2021 pidió el voto para la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y ha censurado que el presidente del Gobierno no entienda "la crítica interna".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Ossorio ha reprochado a Sánchez que "celebre el Día de la Constitución", que debería ser una jornada "de concordia entre todos", para expulsar de su partido a un persona que fue "clave" como Leguina, "el único presidente de la Comunidad de Madrid que ha tenido el PSOE en su historia".

"Estamos acostumbrados a ver este tipo de maniobras por parte de l presidente del Gobierno que no entiende la crítica interna que puede haber. Lo mismo la semana pasada cuando un presidente autonómico, como el presidente de Aragón, Javier Lambán, fue llamado al orden de un manera humillante, en mi opinión, por unas declaraciones que realizó", ha sostenido.

También ha calificado de "muy lamentable" que una persona como Leguina, "que es un demócrata y una persona que tuvo importantísimas responsabilidades en la Transición y después en el PSOE", no se encuentre cómodo en el partido de Sánchez y sea "coaccionado por sus opiniones". "Me parece realmente grave que una persona de ese nivel, con esa trayectoria, no se encuentre cómodo en el PSOE y sea coaccionado por sus declaraciones", ha insistido.