Padres del CEIP República Uruguay critican "la improvisación" de las administraciones y reclaman que no se genere alarma

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Familias del CEIP República Uruguay de Latina, el primer caso de una alumna positiva en Covid en la región tras el inicio del nuevo curso escolar, han criticado "la improvisación" de las administraciones y han reclamado que no se genere "alarma".

Ayer se hizo público el caso de una niña que estaba pendiente del resultado de una PCR, que finalmente fue comunicada como positivo una vez iniciadas las clases. Los padres de la niña también son positivos. El colegio tuvo que poner en cuarentena el aula burbuja de esta alumna y la de su hermano.

Isaac Sánchez y Gema Palomeras, miembros de la Asociación de Familias del centro, han relatado a Europa Press que a los padres afectados se les avisó de un positivo en el aula para que fueran a recoger a sus hijos y para que llamaran a sus centros de salud.

"Muchos padres han llamado al centro de salud y no han obtenido respuesta y los que sí, se les ha dicho que se quedasen a la espera de si sus hijos presentaban síntomas en cuyo caso se deberían poner en contacto para realizarse una prueba PCR", han relatado.

Palomeras ha insistido en que no se pueda juzgar a esos padres por llevar a su hija sin conocer los resultados de la PCR porque en este centro educativo las familias tienen "unas circunstancias muy complejas", por lo que "a lo mejor no han tenido la información necesaria o no han podido permitirse" otra opción.

Desde esta asociación han recalcado que el centro educativo está haciendo "un esfuerzo muy grande" y se está "cumpliendo a rajatabla" los protocolos en el caso de que se detecte algún positivo en el virus.

"El problema son las administraciones que no están dando respuesta y están improvisando continuamente. Del colegio no tenemos queja. Se está generando alarma sin tomar las medidas necesarias y generas miedo e incertidumbre, que ahora es lo menos necesario", han lamentado.