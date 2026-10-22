Una parroquia de Parla interpone una denuncia por el robo de un sagrario con cerca de 30 formas

Espacio del sagrario presuntamente robado en Parla - DIÓCESIS DE GETAFE

PARLA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Parla ha interpuesto una denuncia ante la Policía por el robo de un sagrario que habría sido sustraído durante el desarrollo de la catequesis celebrada este miércoles, esperando poder recuperar tanto la pieza como su contenido.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Diócesis de Getafe, que han explicado que la desaparición se ha producido entre los dos turnos de esa catequesis, cuando varias personas se encontraban en las dependencias, aunque ninguna ha advertido el robo.

El sagrario en cuestión contenía "un copón" con las formas consagradas y otra de mayor tamaño destinada a la adoración nocturna que la comunidad celebra cada tercer viernes de mes.

El párroco, Orlando Mateos, ha sido quien ha recorrido los alrededores para tratar de localizarlo, incluidos contenedores de basura y solares vacíos de la zona antigua de Parla, sin suerte. "Cuando han llegado los del segundo turno a hacer la oración, el sagrario ya había desaparecido, pero es que nadie ha visto nada, nadie sabe nada", ha lamentado.

Mateos ha apuntado a una posible relación con Halloween, que se celebra el 31 de octubre, aunque ha reconocido que no existe confirmación al respecto. La proximidad de esa fecha "hace pensar que pueda tener algo que ver con algo satánico", ha señalado. El sacerdote ha expresado la conmoción de la comunidad parroquial por lo ocurrido. "Estamos aquí así un poco como en shock", ha reconocido.

El centro parroquial donde se ha producido el robo se encuentra a unos 150 metros del templo. En el momento de la desaparición estaban presentes catequistas, madres de niños que acudían a la formación y el vicario parroquial, Andrés Klonowski, que estaba en el despacho. Ninguno ha podido aportar información sobre lo sucedido.