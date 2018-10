El partido Madrid-Barça y los rumores sobre la marcha de Gallardón del Ayuntamiento centran los corrillos del 2-M

Actualizado 02/05/2009 17:33:23 CET

Aguirre celebra la festividad de la Comunidad de Madrid acompañada de su madre y de artistas como Alaska o Sara Montiel

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La recepción que el Gobierno regional organizó con motivo de la festividad de la Comunidad de Madrid fue la más deportiva de los últimos años ya que el partido que esta tarde disputarán el Real Madrid y el Barcelona centró todos los corrillos de tertulia que se organizan en los patios de la Real Casa de Correos, donde tampoco faltaron los comentarios al rumor que apunta a que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, podría dejar la Alcaldía para ser secretario general del PP.

Los actos institucionales del 2 de mayo no estuvieron este año exentos de polémica. Si el Bicentenario del levantamiento del pueblo madrileño ante las tropas de Napoleón en 1808 estuvo marcado por la supuesta candidatura de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, al Congreso que el PP celebraba en Valencia para revalidar la presidenta del partido, Mariano Rajoy, este año ha sido la ausencia del PSM en la Puerta del Sol lo que ha marcado la jornada.

Los miembros del partido socialista de Madrid decidieron no acudir a la recepción en protesta por el cierre de la Comisión de Investigación parlamentaria sobre la supuesta red de espionaje a altos cargos madrileños y por el boicot que, a su juicio, el PP está haciendo al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, tras llamar "tontos de los cojones" a los votantes de derecha.

Sin embargo, para el PP el hecho de que los socialistas no hayan asistido a los actos de la Comunidad no ha "empañado la fiesta". Así, Aguirre se encargó de recordar que hasta la Real Casa de Correos se han acercado la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde; la delegada del Gobierno, Amparo Valcarce, y el ex presidente del Gobierno autonómico Joaquín Leguina.

Los miembros del PSM no fueron los únicos que no se dejaron ver por Sol. Así, tampoco acudieron a estos actos el diputado del PP Alfonso Bosch y el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo, ambos imputados en el caso 'Gürtel' que investiga una red de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa.

Tampoco acudieron los líderes de CC.OO. Y UGT, Javier López y José Ricardo Martínez, respectivamente, que ayer mantuvieron que la situación económica en la región "no está para copitas". No obstante, mandaron a una representación institucional de ambos sindicatos.

MADRID-BARCELONA

Pero estas ausencias no fueron lo más destacado del día, que estuvo claramente marcada por el partido que el Real Madrid y el Barcelona disputarán esta tarde. Tal fue así, que la presidenta madrileña se aventuró a dar la victoria a los merengues por dos goles a uno. "Prefiero quedarme corta", llegó a decir. Esta cuestión la llegó incluso a comentar con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

Además de hablar del deporte rey, los corrillos de Sol se convirtieron en foro de debate de los rumores sobre la posible marcha del Gallardón del Ayuntamiento para pasar a ocupar la Secretaría General del PP, al frente de la que se encuentra actualmente María Dolores de Cospedal. "Todo lo que no es ciencia es cotilleo", dijo Aguirre al respecto. "Cada uno ocupa en el PP el puesto que se le ha dado en el Congreso de Valencia", apostilló la portavoz de los populares en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría.

Los pasillo de la Real Casa de Correos acogieron la presencia de numerosas personalidades del mundo de la política (Mariano Rajoy, Ángeles González-Sinde; Joaquín Leguina, Manuel Pizarro, entre otros) y de la Cultura (Alaska, Mario Vaquerizo o Sara Montiel), entre los que se movió como pez en el agua la madre de la presidenta regional, que acompañó a su hija por "la casa de todos los madrileños" tras concluir el besamanos oficial.