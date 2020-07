Pedalibre enumera criterios mínimos de seguridad que no reúne el carril bici de Ifema, junto a coches a 70 y en 2ª fila

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La asociación ciclista Pedalibre ha enumerado algunos de los "criterios mínimos de seguridad que no reúne el carril bici de Ifema", puesto en marcha "junto a coches a 70 km/h y en segunda fila", han indicado en un comunicado.

El primero de los carriles bici provisionales aprobados en los Acuerdos de la Villa ha sido implantado hace escasos días. Ha sido el de la calle Ribera del Sena, junto a Ifema. Pedalibre ha apuntado que ese, como el de la avenida de Burgos que está terminándose, "no es seguro pues no cumple los criterios mínimos de seguridad para la vía en que se encuentra bajo ningún manual de diseño comprobado".

Tras una visita al de Ribera del Sena, Pedalibre ha enumerado que los coches "pasan en el carril contiguo al carril bici a altas velocidades, hasta a 73 km/h, muy cerca de las bicicletas, sin ningún tipo de protección física que dé seguridad al ciclista y haga reducir la velocidad de los coches", unido a que "al no haber elementos de protección física que impidan la invasión del carril bici por parte de vehículos motorizados, es invadido impunemente por vehículos de carga y descarga y por la segunda fila".

Esto hace "que los ciclistas tengan que circular por el carril de circulación general, por donde otros vehículos alcanzan importantes velocidades". "En estas condiciones, la utilización de estas deficientes infraestructuras por partes de nuevos ciclistas se ve altamente comprometida", han manifestado.

Creen además que se incumplen los Pactos de la Villa porque han presentado desde el Gobierno municipal "un plan de seis carriles bicis inconexos que totalizan sólo 12,35 kilómetros, muy alejados entre sí y apenas conectados con la escasa infraestructura ciclista existente, incumpliendo el criterio de que sea una red continua y coherente".

A lo que añaden que "no está implementando diseños de carril bici seguros porque no están protegidos físicamente, no son adyacentes a la acera, no quedan protegidos de los coches por ninguno de sus lados quedando encajonados entre dos carriles de circulación de coches y uno de aparcamiento".

Pedalibre ha presentado al Ayuntamiento una propuesta de ejes estructurantes mínimos que, añadidos a sus seis carriles bici provisionales, "dotan al conjunto con las características mínimas de red coherente y continua".

"El Ayuntamiento debe rectificar para cumplir con los compromisos adquiridos. Es una exigencia que demandamos desde desde nuestro compromiso para hacer de la bicicleta un medio de transporte normalizado", ha sostenido Pedalibre.