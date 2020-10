PSOE cifra en poco más del 20% el cumplimiento de los Pactos de la Villa

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha cifrado en poco más del 20 por ciento el cumplimiento de los Pactos de la Villa, con 79 medidas que se pueden dar por "iniciadas", lo que ha calificado de "decepcionante".

Hernández ha señalado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid que esperaba que se pusieran en marcha "al menos las medidas que calificamos de urgentes y que no admitían demoras", aunque ha destacado que su intención no es entrar en "una guerra de cifras".

"Nos parece muy importante que la Comisión de Seguimiento supervise la ejecución", ha afirmado, para poder contrastar los datos.

El portavoz socialista ha detallado que todas las medidas de ejecución urgente llevan "un retraso considerable" con tres de ocho medidas en materia de servicios sociales que se han iniciado.

Concretamente, ha señalado que las políticas en materia de viviendas son las que acumulan "un mayor retraso" y ha añadido que ninguna de las relativas al suelo se han puesto en funcionamiento.

En cuanto a las medidas de regeneración y renovación urbana "ni están ni se las espera", así como las relacionadas con colectivos vulnerables, a la vez que en materia de industria, comercio, innovación y empleo. Asimismo, ha hablado de "retraso" con el que se están aplicando las medidas de estrategia, movilidad y medio ambiente con menos de 20 activas.

Concretamente, en movilidad ha destacado que no se ha iniciado todavía la construcción de carriles bici ni se han lanzado autobuses para conectar entre sí distritos de la periferia. Hernández ha destacado que en el ámbito artístico no se han cedido espacios municipales.

En conclusión, el portavoz socialista ha subrayado que la ejecución de los Pactos de la Villa son "decepcionantes", mientras la emergencia "sigue sin atenderse" además de contar con refuerzos "lentos e insuficientes".

"Se han perdido estos primeros meses para abordar cambios decisivos para nuestra ciudad", ha afirmado. Tras más de 100 días de estos Pactos, ha señalado que el Gobierno municipal no ha comprendido que las medidas urgentes "no atienden retraso" y no deben posponerse. "No vemos el espíritu de alcanzar los Acuerdos", ha apostillado.