Pepu Hernández cree que Madrid "no puede dejar de soñar" con los Juegos Olímpicos pero ahora no son una prioridad

Publicado 14/05/2019 17:29:19 CET

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha señalado que una nueva candidatura de la capital para aspirar a acoger los Juegos Olímpicos "no debe ser una prioridad" ahora para la ciudad y que se tienen que crear estructuras deportivas "más sólidas" tanto a nivel nacional como local.

Así lo ha detallado durante su intervención en un almuerzo informativo organizado por el Club Siglo XXI y en referencia a si Madrid debe volver a presentar su candidatura para acoger la cita olímpica, algo que intentó tres veces sin resultado.

"Es una extraordinaria idea pero no debe ser una de las prioridades de Madrid", ha comentado el exseleccionador de baloncesto para especificar, no obstante, que la capital "no debe abandonar los grandes sueños".

Hernández ha apuntado que, tras los intentos frustrados de ser sede olímpica, Madrid tendría que volver "hacia atrás" para retomar el trabajo. Tras recalcar que es "un hombre del deporte", el candidato socialista cree que para entrar de nuevo en la carrera olímpica se tiene que crear estructuras más sólidas a nivel nacional, regional y local.

En este sentido, ha dicho que ello permitiría a Madrid acoger más eventos deportivos y para ello se deben construir una red "sólida" de equipamientos dirigidos para deporte base.