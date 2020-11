Pepu Hernández defiende que Madrid no puede perder el sueño olímpico pero tomando los Juegos como medio, no como un fin

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Pepu Hernández, exseleccionador nacional de baloncesto, ha defendido que Madrid no puede perder el sueño olímpico pero "tomando los Juegos como medio, no como un fin".

"Las Olimpiadas pueden ser un medio y parece que lo tomamos sólo como un fin. Tenemos que saber cómo va a mejorar la vida de los ciudadanos de Madrid. La ciudad apoyará mucho más una candidatura olímpica si son conscientes de que van a aportarles un beneficio para tener una ciudad más equilibrada, menos desigual, con más posibilidades de futuro, y no sólo las infraestructuras", ha sostenido en una entrevista con Europa Press.

El edil ha puesto el foco en que lo que una ciudad como Madrid no puede permitirse es que falten infraestructuras deportivas básicas. "A lo mejor no necesitamos pabellones de 30.000 espectadores pero sí necesitamos otras para que nuestros jóvenes practiquen deporte, estén más concienciados de la importancia del deporte. Entonces se puede considerar realmente Madrid como una ciudad deportiva, no como una ciudad que sólo piensa en los Juegos Olímpicos", ha manifestado.

Defiende que Madrid "nunca debe perder ese sueño" pero sin perder de vista que no tienen que darse únicamente las medidas y condiciones que establece el Comité Olímpico Internacional (COI), también se tiene que demostrar que Madrid es "deportivamente fuerte y potente, en todos los sentidos, no sólo por la celebración de grandes eventos sino también por cómo viven los ciudadanos de Madrid con respecto al deporte, cómo se desarrollan sus escuelas municipales, si los chicos hacen deporte o no...".

En definitiva, se trataría de conseguir "conciencia social del deporte, que en España está extraordinariamente bien valorado, que es lo que concentra mayor apoyo".

"Madrid no puede perder nunca el sueño olímpico pero debemos ser conscientes de lo que pasa en Madrid, de lo que puede pasar y también de que tiene que transformarse estructuralmente para ser una ciudad mucho más candidata en medidas de movilidad, de instalaciones, en la lucha contra la contaminación", ha enumerado.

Y ahí está el 'pero' que ve con respecto a las fallidas candidaturas anteriores. "En otras ocasiones parece que les ha faltado. Hemos estado muy contentos con el casi pero no. Yo no he estado contento con el casi, o eres candidato de verdad, serio, porque tienes todos los puntos necesarios y no sólo que tengas que ir buscando la aprobación de los vocales del COI sino que haya un consenso generalizado por el país, por la ciudad, por la Comunidad, para trabajar por ello", ha señalado el portavoz del PSOE.

Preguntado por las infraestructuras necesarias y tras conocer sobrecostes millonarios en intentonas previas, Pepu Hernández ha instado a levantar infraestructuras "siempre que vayan a ser utilizadas". "Lo que no puede ser es generar una pirámide espectacular para que luego no se utilice más que para verla desde lejos. Como la Caja Mágica, que se le ha dado una utilidad aunque creo que está infrautilizada", ha indicado.