Pepu Hernández describe a Almeida como "el hombre que necesita a Cs pero que teme a Vox"

Publicado 20/12/2019 9:46:52 CET

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha descrito al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, como "el hombre que necesita a Cs pero que teme a Vox" mientras que a los 'naranjas' les ve como "meras comparsas que se equivocaron con su papel de muleta del PP como sobra de Vox".

En el Pleno de Cibeles, el edil socialista se ha referido a los primeros seis meses de gobierno de PP y Cs como un "vodebil condicionado por la extrema derecha" en el que Cs juega "un papel secundario" porque "aparecen en la foto pero están fuera de las decisiones". Y lo ha defendido con datos: los concejales de Cs representan el 43 por ciento del gobierno pero sólo están bajo su manto el 14 por ciento de las acciones del Ejecutivo.

En cuanto a Vox, Pepu Hernández ha señalado que esta formación "condiciona todos los días al alcalde" cuando tienen a un portavoz como Javier Ortega Smith, "reprobado por no ser capaz de mirar a los ojos a las víctimas de la violencia machista".

A Almeida le ha espetado que su equilibrio es imposible, "con dos socios de los que no se fía". "No se puede estar con las víctimas de la violencia de género y compartir el discurso de la ideología de género de Vox. No se puede desmontar Madrid Central y presumir Madrid Central en la COP 25", ha indicado.

Cree Pepu Hernández que con estos seis meses de gobierno Madrid se encamina a una ciudad "en blanco y negro", semestre en el que "han empeorado los servicios públicos, hay más desigualdad y presenta un proyecto de presupuestos irreal, ficticio y regresivo con cosmética financiera".