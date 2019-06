Pepu Hernández enmarca la bandera de España en la fachada de Cibeles en “los tirones producidos por la extrema derecha”

Publicado 28/06/2019 15:28:07 CET

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha enmarcado la instalación de una bandera de España en la fachada del Palacio de Cibeles en "los tirones producidos por la extrema derecha".

"No me parece mal que esté la bandera española pero me da la impresión de que ahora hay una tendencias, hay tirones producidos por la extrema derecha", ha manifestado a la prensa desde la A-5.

Hernández ha aplaudido que se celebre el Orgullo LGTBI y que se coloque la bandera arcoíris. Sobre la de España ha reiterado que no son contrarios a su colocación aunque sea "una absoluta novedad en esto de si realmente hay un gobierno de las dos derechas con la extrema derecha o qué están tratando de explicar".