Pepu Hernández lamenta que Almeida pida cuentas al Gobierno y no coherencia a la Comunidad por su "guirigay"

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha lamentado que "el alcalde-portavoz o portavoz-alcalde" José Luis Martínez-Almeida haya "vuelto a equivocarse" al pedirle cuentas al Gobierno central por supuestos globos sonda y no "coherencia" a la Comunidad por su "guirigay incompresible" a cuenta del toque de queda.

"En lugar de pedir coherencia al gobierno A y al gobierno B de la Comunidad pide cuentas al gobierno del Estado, que no ha tenido nada que ver en esta mañana de guirigay incomprensible", ha cuestionado el edil.

Hernández ha recordado que fue el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, quien "pide medidas duras contra la pandemia para llegar en condiciones a la Navidad", lo que fue contestado por la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, que contestó "que no está dispuesta a tomar más medidas restrictivas y que se levante el estado de alarma".

"Hoy el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, dice que están pensando pedir el toque de queda. Le responde el consejero de Justicia, Enrique López, diciendo que de toque de queda nada de nada y, por último, el alcalde-portavoz o portavoz-alcalde, en vez de llamar al orden en ese desastroso gobierno de la Comunidad y que se aclaren entre ellos, dice que son globos sonda del Gobierno de la Nación", ha señalado el portavoz socialista.

Para el edil, lo sucedido esta mañana es "incomprensible" porque "no hay peor ciego que el que no quiere ver ni portavoces de varios gobiernos que no saben lo que quieren". "Con esta manera de actuar es comprensible que los ciudadanos y ciudadanas de Madrid estén completamente indefensos y no haya ningún tipo de compromiso con las reglas que están tratando de dictar desde el gobierno de la Comunidad. Así nos va", ha concluido.