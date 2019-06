Pepu Hernández no entiende la postura de Posse porque "liberalizar el tráfico en A-5" sin semáforos" es "dar pasos atrás

Publicado 28/06/2019 15:10:10 CET

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, no entiende la postura de su compañera, la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, que celebró la retirada de los semáforos de la A-5 porque, como ha argumentado el edil madrileño desde este punto negro de la ciudad, "liberalizar, abrir el tráfico" sin semáforos en esta vía es "dar pasos atrás".

"No lo entiendo sinceramente si no se aportan otras soluciones, si no hay más transporte público, parkings disuasorios, si no se apuesta por nuevos carriles para pacificar la zona, para transformarla en vía urbana", ha trasladado este viernes a los periodistas.

Hernández tiene claro que debe existir una coordinación con el resto de administración pero poniendo siempre en el centro este "problema de salud publica". Se trata de "priorizar a los vecinos, que no pueden soportar tanto ruido, tanta contaminación porque liberalizar el tráfico, abrirlo es dar pasos atrás, es volver a la situación insostenible que se tenía hace unos meses".

"Este apagón de semáforos nos lleva a un tiempo atrás, donde ya había una complicación extra sobre la contaminación acústica que se había paliado de alguna forma, se había pacificado un poco el tráfico en la zona", ha indicado el edil, que ha defendido que "no se puede tratar de revertir una situación que parecía beneficiosa para los ciudadanos de la zona y sin aportar otra medida extraordinaria".

Hernández, que ha remarcado que los semáforos "daban más seguridad vial", ha hecho un repaso por las medidas complementarias que se podían implementar como carriles reversibles, aparcamientos disuasorios y que haya más transporte público "antes de llegar a pensar en soluciones de soterramiento, que hay que saber si son viables económicamente y técnicamente".