Pepu Hernández no se plantea de momento su afiliación al PSOE pero advierte: es "independiente, no "indiferente"

Publicado 12/03/2019 10:59:37 CET

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha explicado este martes que de momento no se plantea su afiliación al PSOE pero ha advertido de que el hecho de que sea "independiente" no quiere decir que sea "indiferente".

Preguntado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, sobre si se va a afiliar, ha dicho que no lo sabe y que no se lo plantea ahora aunque sí lo hizo durante "mucho tiempo", antes de que llegara Pedro Sánchez a la secretaría general, ha añadido.

"He tenido simpatía especial por el PSOE desde mi juventud, me lo he planetado pero quiero preservar mi indepedencia", ha señalado Pepu Hernández, quien ha indicado que cuando él da "este paso" de presentarse a las primarias al Ayuntamiento, el término de independencia "tiene otro sentido" porque él apuesta y trata de "ayudar a una opción política".

Sobre si hubiera apostado ser aspirante a candidato si no se lo hubiera ofrecido Pedro Sánchez directamente, ha admitido que "posiblemente no", porque no se lo había planteado, y ha contado que recibió con "sorpresa" la petición de Sánchez.

Lo que sí tiene claro es que pase lo que pase se quedará en el Ayuntamiento de Madrid, independientemente de que sea en gobierno o en oposición, y ha asegurado que va a tratar de "luchar" para "cambiar el sentido" que recogen las encuestas y que sitúan a los socialistas como quinta fuerza.

Pepu Hernández ha señalado también que no descarta volver al baloncesto porque ha sido su "vida" y como entrenador de base, lo que echa de menos es el entrenamiento diario.