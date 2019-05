Pepu Hernández plantea nuevos contratos de limpieza en 2021 con sanciones, concienciación y Mesa de Limpieza vecinal

Publicado 08/05/2019 11:00:52 CET

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Pepu Hernández, se ha comprometido, en caso de gobernar, a aprobar nuevos contratos de limpieza viaria en 2021 con sanciones a las empresas contratantes incumplidoras, campañas de concienciación desde el Ayuntamiento y una Mesa de Limpieza con participación vecinal.

En un desayuno informativo, Hernández ha recordado que cada día se recogen en las calles de la capital 200.000 kilos de residuos y que en 2013 la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, aprobó unos contratos de 8 años con empresas "que supuso un claro perjuicio para Madrid y que sigue vigente". Por eso, ahora cuando venzan esos contratos aprobaría otros con claras medidas sancionadoras para empresas incumplidoras y aumentando el presupuesto para limpieza.

El exseleccionador nacional de baloncesto ha abogado por reforzar Madrid como una ciudad "de tolerancia y convivencia. "Ahora que viejos fantasmas recorre Europa no podemos ir para atrás. Madrid es la libertad del 8M o del que pueda casarse con el que quiera, la ciudad que se unió y se echó a la calle contra el terrorismo y la guerra una y otra vez. Todo esto está en cuestión por primera vez en la democracia y la primera vez que quienes cuestionan esa forma de ser de la ciudad pueden gobernar o condicionar un gobierno", ha dicho.

El aspirante socialista al Palacio de Cibeles ha señalado a la desigualdad como el principal problema de Madrid, "entre el norte y el sur de Madrid, entre mujeres y hombres", por lo que busca "equilibrar" la capital territorialmente y "equiparándola en igualdad de oportunidades" a todos sus vecinos.

Por eso, ha propuesto un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) porque "no es justo que en unas zonas se potencien las empresas y las tecnologías y otras las incineradoras, las depuradoras y los escombros".

En este sentido, Pepu Hernández quiere potenciar las bloqueadas operaciones urbanísticas de Chamartín, Campamento y Sureste. "Son tres grandes oportunidades del futuro de Madrid, para reequilibrar la ciudad y hacer más espacios verdes y viviendas sociales", ha añadido.

Asimismo, ha atendido al "grave problema" de la vivienda en Madrid, especialmente en los jóvenes. Por eso, ha propuesto crear un gran parque de alquiler como Berlín, Viena o París, gestionar parque de vivienda desocupada y crear un Observatorio de Vivienda.

En materia de Movilidad, Hernández ha apostado por políticas anticontaminación porque "no cree que los madrileños echen de menos los atascos, sino el aire puro". "Mejor movilidad es devolver tiempo, calidad de vida y salud. Estamos a favor de Madrid Central. Pero no basta. Debemos extenderlo a toda la ciudad, poner plantes de calidad del aire por distrito, bonificaciones a las tasas del SER, más puntos de recarga rápida, 15.000 plazas de aparcamientos disuasorios, y más líneas de transporte público entre distritos", ha planteado.

Para el aspirante socialista, Madrid Central "es una buena decisión porque está reduciendo la contaminación", pero también ha puesto sobre la mesa otras medidas como acabar con las calderas de carbón, que la mayoría están en el centro, o actuar sobre la eficiencia de los edificios.

"En Madrid Central tenemos que hablar con todos los afectados, vecinos, trabajadores, empresarios, comerciantes, los que trabajan por la noche, la mejora de transporte público, las invitaciones para entrar... Es mejorable y se necesita información. Parecía que era un efecto frontera. Pero el tiempo nos da la razón porque son buenas y positivas", ha agregado.

Sobre la A-5, Hernández ha señalado la contaminación acústica, atmosférica y la inseguridad que sufren los vecinos de la zona, "ya que las aceras son estrechísimas". "Es otra de las heridas que tiene Madrid. Hay vecinos al Aluche que tienen la Casa de Campo al lado y no la disfrutan. Hay una sensación para los vecinos del Batán de aislamiento y tiene que interrelacionarse mejor con los otros barrios. Debe haber una coordinación entre la Comunidad y el Ayuntamiento. Hay muchas cosas que hacer como los semáforos y calidad del aire, aparcamientos disuasorios, mejor transportes, carril Bus-Vao. Si dan las cuentas no descartamos el soterramiento", ha añadido.

En materia fiscal, el candidato del PSOE a la Alcaldía matritense ha señalado que no subirán los impuestos si gobiernan pero ha apuntado que Madrid "no tiene un problema de ingresos, sino de ejecución de gasto". "Tenemos que ingresar mejor y ser eficaces a la hora de ejecutar, cosa que no está ocurriendo en este Gobierno.

"La derecha hipotecó Madrid a pesar de subir impuestos a los madrileños. Ellos dicen que el dinero está mejor en los bolsillos de la gente. Pero yo creo que el dinero está mejor en servicios de calidad que en los bolsillos de su gente o en sobres ocultos", ha apostillado.