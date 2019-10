Pepu Hernández subraya que "no es no" y que el supuesto caso de acoso sexual de Soto es "inaceptable"

Actualizado 09/10/2019 14:40:52 CET

Imagen de recurso del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández. - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha subrayado que "no es no" y que el supuesto caso de acoso sexual por el que ha sido denunciado públicamente el todavía concejal de Más Madrid Pablo Soto es "inaceptable".

El edil, que ha transmitido su postura a la prensa de un modo "muy breve y conciso", ha declarado que se trata de un "hecho inaceptable" y que ese tipo de comportamientos no se pueden tolerar bajo ningún aspecto. "Y sobre todo viniendo de responsables del servicio público, que deberíamos dar un ejemplo mayor", ha terminado.

Pablo Soto lanzó anoche en redes sociales un comunicado. "Sé que puedo ser un bocachancla y que a veces he hecho bromas sexuales a mi familia y a mis amigos cercanos. Sin embargo, no recuerdo ese episodio", decía. Minutos después, la dirección del grupo emitía un comunicado desmarcándose de Soto ya que "no concuerda con la versión de la víctima", a la que conceden absoluta veracidad.