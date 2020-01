Pérez sobre la investidura de Pedro Sánchez: "Si fuera un diputado socialista y quisiera a España, no podría votar eso"

Publicado 06/01/2020 14:28:49 CET

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha asegurado que si él fuera "un diputado socialista y quisiera a España" no podría votar a favor de la investidura del candidato de este partido, el socialista Pedro Sánchez, que previsiblemente revalidará la Presidencia en segunda votación este martes.

"Hay diputados socialistas que quieren a España, no pueden apoyar que se entregue a España a quienes odian a España, hay que votar en conciencia, porque no hay otra forma de tener la conciencia tranquila", ha incidido Pérez en una entrevista en Onda Madrid, recogida por Europa Press, un mensaje repetido por varios dirigentes de la derecha, la más evidente la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien pedía un "valiente" entre las filas socialistas que tumbase la investidura, una apelación fuertemente criticada por la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, quien ha reprochado a la 'naranja' alentar al "transfuguismo".

Así, Pérez ha señalado que él no es "quién para alentar a nadie a hacer eso" pero ha deslizado que "como esos señores apoyen esto --en referencia a los 120 diputados del PSOE--, el futuro, la historia les va a juzgar, una lista de nombres y apellidos que traicionaron al propio PSOE y a su historia". El candidato socialista ganará previsiblemente la votación con 167 síes --PSOE, Unidas Podemos, Más País, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias, BNG y PNV-- frente a 165 noes --Vox, PP, CC, Cs, Navarra Suma, Foro, JxCat, CUP y PRC-- y las abstenciones de ERC (13) Y Bildu (5)

"Lo que me parece vergonzoso es que no haya ni un diputado del PSOE que tenga la valentía de acercarse a Pedro Sánchez y decirle esto no puedo aprobarlo por mis principios, mi trayectoria y mis creencias o mi ideología socialista o mi creencia en España", ha reiterado Pérez, quien ha asegurado que "hay que querer mucho a España para entregarla a sus enemigos, a quienes la odian, a quienes más daño han intentado hacer al país".

EL PROGRAMA DE PODEMOS: COMUNISTA Y CON CIERTOS "RASGOS TOTALITARIOS"

Al ser preguntado por la Sesión de Investidura de este domingo, el consejero la ha calificado de "lamentable" y "terrible" para la democracia, por el "ansia de poder" del presidente del Gobierno en funciones. "Muchos creíamos que no iban a llegar a ese límite", ha confesado Pérez, quien considera que los socialistas han "arrastrado" las instituciones "con tal de ocupar poder".

Así, ha reprochado a Sánchez que se haya apoyado en "señores que son claramente proetarras", los que "odian a España" y en "unos señores antisistema de ultraizquierda" --Podemos-- y ha descrito el programa de la formación 'morada' de ciertos "rasgos totalitarios, comunista y totalitarista intervencionista".

"Es un pacto que no sabemos, es opaco, los españoles estamos desinformados", ha incidido Pérez, una proclama que ya se escuchó el domingo en la tribuna del Congreso y que el portavoz de Esquerra Republicana per Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, desmintió recordando que los pactos "están en todos los periódicos".

Pérez ha señalado que no le "gusta el alarmismo" pero que en este momento es "como para estar muy preocupados con lo que está pasando". "Todos sabemos que el gran sueño de esta izquierda es que no pueda haber una alternancia y al final solo haya un poder, de izquierda y extrema izquierda, que sea el que administre este país", ha expuesto.

Entre los reproches que ha lanzado a Sánchez, se encuentra que el presidente "no va a "tener esa sensatez" de que "se diga por ahí no vamos a pasar" como la Constitución o el Rey Felipe VI.

UNOS GRUPOS "EN FRENTE DE LA DEMOCRACIA Y LA CONSTITUCIÓN"

Sobre algunos de los grupos que apoyarán la investidura, ya sea con su apoyo o abstención, ha señalado que "siempre han estado en frente de la democracia y la Constitución" y ha destacado la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, que "destilaba odio en sus palabras" y los "independentistas que vienen de dar un golpe de Estado".

"Es muy preocupante saber que tu presidente está dispuesto a pactar con los que odian a España, quieren romper España y lo han intentado por todas las vías", ha cargado. Además, también ha criticado al PSOE por haber llegado al poder en una moción de censura contra el expresidente 'popular' por corrupción y que tras la sentencia de los ERE "Sánchez está tan tranquilo y no se siente aludido".

"Me preocupa mucho las sombras que se proyectan sobre el tema del control sobre la oposición, el control judicial y el de los medios, creo que teniendo en frente a un partido bolivariano, comunista cuyos miembros pues se enorgullecen de planteamientos totalitarios es para estar muy preocupado", ha remarcado el consejero quien augura la "ruina", el paro y "la expulsión de las inversiones por la revalidación de La Moncloa por parte de Sánchez, esta vez apoyado por el líder de Unidas Podemos, Pablo iglesias, como vicepresidente.