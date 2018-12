El periodo de pruebas de Madrid Central terminará el 28 de febrero

Publicado 12/12/2018 13:31:28 CET

El área asegura que "la contaminación no ha aumentado", algo que "es imposible cuando ha disminuido el tráfico" con el arranque de Madrid Central

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El periodo de pruebas de la zona de bajas emisiones de Madrid Central concluirá el 28 de febrero, ha informado este miércoles el director general de Sostenibilidad y Control Ambiental del Ayuntamiento, José Amador, en la comisión de Medio Ambiente y Movilidad. Así lo fija una instrucción aprobada el pasado 3 de diciembre.

El portavoz del área en Cs, Sergio Brabezo, cree que la puesta en marcha, en pruebas, de Madrid Central no es más que "un paripé" y que no se sanciona por ahora "para no molestar a mucha gente mientras se agrada a lo suyo". También ha apuntado que los sindicados dicen que únicamente una patrulla, sin funciones exclusivas, vigila el perímetro de Madrid Central de 11 a 13 horas.

"Y las multas llegarán cuando la señora (en referencia a la alcaldesa, Manuela Carmena) quiera. Y, claro, será después de las elecciones", ha lanzado.

El director general de Gestión y Vigilancia de la Circulación, José Francisco López Carmona, le ha trasladado que la implantación de Madrid Central es "progresiva", que el fin del servicio en pruebas ya tiene fecha y rechaza "tajantemente" que sólo haya una patrulla regulando el tráfico, especialmente en estas semanas, con un amplio dispositivo desplegado por la campaña navideña.

José Amador, por su parte, ha replicado a Brabezo que "la contaminación no ha aumentado", algo que "es imposible cuando ha disminuido el tráfico" con el arranque de Madrid Central y según se desprende de la serie histórica de mediciones iniciada en 2010. También le ha aclarado que las 102 cámaras están funcionando.