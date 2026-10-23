Las pernoctaciones hoteleras en Madrid crecen un 5,1% en septiembre hasta los 2,5 millones

Archivo - Fachada exterior del Hotel Iberostar Las Letras Gran Via - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Madrid subieron un 5,1% en septiembre en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 2.501.678 pernoctaciones y encadena dos meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 4,08% más de turistas en septiembre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 1.193.964 viajeros. Por nacionalidad, 504.177 eran residentes en España, el 42,23%, mientras que 689.787 (57,77%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 3% y los extranjeros aumentaron un 10%.

Del total de pernoctaciones en Madrid, 924.944 las realizaron residentes en España (un 36,97%), mientras que 1.576.734 (63,03%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 186,65 euros, lo que representa una subida del 14,1% interanual. En general, los precios subieron un 10,42% respecto al año anterior en Madrid.

En total, en Madrid se alcanzó en septiembre una ocupación del 62,57% y el sector hotelero empleó a 18.521 personas (un incremento del 8,3% interanual).

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 82,57%, seguida de Canarias (73,21%) y Comunitat Valenciana (67,93%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (40,85%), Extremadura (41,96%) y Castilla y León (46,89%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (24,28%) en septiembre junto a Cataluña (17,04%) y Andalucía (15,7%).

Los precios de los hoteles subieron en todas las comunidades con los mayores incrementos de precios hoteleros respecto a septiembre del año anterior en Ceuta (+13,7%) y en Madrid (+10,42%). La menor subida se registra en Aragón, con una tasa de variación anual del +2,42%.

DATOS NACIONALES

En el conjunto de España, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles registraron un incremento del 1,7% durante el pasado mes de septiembre en comparación con el mismo mes del año anterior, superando los 40,1 millones. Este avance del sector en el noveno mes del año estuvo marcado por un comportamiento dispar según la procedencia de los viajeros.

Mientras que las pernoctaciones de los residentes en España experimentaron un descenso del 1,9%, las de los no residentes mantuvieron la senda positiva con un crecimiento del 3,2%.

En el acumulado de los nueve primeros meses del año, las pernoctaciones hoteleras se incrementaron un 1,5% respecto al mismo periodo de 2025. En este balance anual, las estancias de los viajeros nacionales avanzaron ligeramente un 0,1%, mientras que las de los turistas internacionales lo hicieron un 2,2%.