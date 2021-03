Perpinyà contra las elecciones en Madrid: "No vamos a permitir que Ayuso se marque un Puigdemont"

"No contemplamos elecciones porque sería contemplar que se salte la ley y no vamos a permitir se marque un Puigdemont en Madrid"

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Gómez Perpinyá, se ha posicionado este jueves radicalmente en contra de unas elecciones anticipadas en Madrid porque a su juicio sería saltarse la ley y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad, al tiempo que avisa que "no van a permitir" que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "se marque un Puigdemont", en referencia a las ilegalidades que propulsó el expresidente catalán en el Parlament durante el 'procés' separatista.

"Por encima del Estatuto de Autonomía no hay nadie en la Comunidad de Madrid, ni Ayuso, por mal que le pese. Y el artículo 21 es absolutamente claro, una vez presentada la moción censura, como hicimos ayer a las 13.03 horas, no se pueden presentar convocatorias de elecciones. Por encima de la Ley no está Ayuso. No contemplamos elecciones porque sería contemplar que se salte la ley y no vamos a permitir se marque un Puigdemont en Madrid", ha dicho.

El dirigente de Más Madrid ha reconocido que ha mantenido conversaciones con el PSOE antes de la presentación de moción de censura, y espera hacerlo también con el resto de partidos "porque hacen falta la concurrencia de varios grupos parlamentarios" para sacar adelante una moción de censura.

"Estamos en el momento de tener ese diálogo. Si estamos de acuerdo en el objetivo, que es sacar a Ayuso de Sol, con seguridad nos pondremos de acuerdo en el resto. En Ciudadanos nos piden cautela y pausa y yo entiendo por qué situación puede estar pasando un grupo parlamentario tras una situación que han salido de un Gobierno de una manera tan poco habitual. Quiero respetarlo y espero que en las próximas horas podamos tener esa conversación que necesitamos", considera.

Preguntado por un periodista, Perpinyà ha señalado que ellos "no tienen miedo a las urnas", pero que antes defiende "la legalidad" de los madrileños y exigen que se cumpla el artículo 21 del Estatuto de Autonomía. "Va a ver moción porque por encima del estatuto no hay absolutamente nadie", ha recalcado.

Sobre las declaraciones del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, de que la Comunidad permanecería abierta en Semana Santa, pese a la resolución del Consejo Interterritorial de ayer, el portavoz de Más Madrid cree que "son síntoma del sindiós que ha causado Isabel Díaz Ayuso".

"Los madrileños merecemos una presidenta responsable, que pueda aplicar los consejos de los expertos, que es salvar vidas y la salud de los madrileños. Las consecuencias de salvar la Navidad fueron 300 muertos cada semana. Si Ayuso sabe las consecuencias de esas decisiones y las ha adoptado, en cristiano eso se llama negligencia. Eso lo denuncio hoy como lo he denunciado antes", ha añadido.

Perpinyà ha hecho estas declaraciones durante su asistencia a un homenaje oficial a las víctimas de los atentados terroristas yihadistas del 11 de Marzo de 2004. "Hemos querido venir homenajear a todas esas víctimas que sufrieron uno de los atentados más crueles de la región. Entonces la ciudadanía hizo un ejercicio de responsabilidad inmenso frente a los que hicieron algunos gobernantes entonces, que se dedicaron a mentir y generar calumnias e intentar confundir a la opinión pública. Esa campaña de 'fake news' nos puede recordar a lo que estamos viviendo en las últimas horas", ha concluido.