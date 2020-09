Perpinyà critica que Ayuso llegue al Debate de la Región sin "hacer los deberes" y de hacer de la "mentira" su "sello"

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid en la Cámara regional, Pablo Gómez Perpinyà, ha criticado este lunes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegue al Debate del Estado de la Región sin "hacer los deberes" y de hacer de la "mentira" su "sello particular".

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento autonómico antes de celebrarse el Debate, Perpinyà ha mostrado sus "ganas" de debatir y de poder controlar al Gobierno algo que lamenta no haber podido hacer "en los últimos meses" porque el Ejecutivo madrileño "no ha querido".

"No sabemos lo que ha estado haciendo el Gobierno desde el mes de mayo, nos preocupa que el Gobierno llegue sin los deberes hechos", ha lamentado Perpinyà, para a continuación añadir que ya conocen de temporadas anteriores las promesas de Ayuso y que no termina por cumplir.

Piensa que las medidas que anuncie hoy no se cumplirán al igual que no ha cumplido con "la contratación de rastreadores, personal de Atención Primaria o iniciar el curso escolar sin contratar a profesores y sin cumplir las ratios". "Cuando hablamos de promesas hay que tener en cuenta el gobierno. Y este ha hecho de la mentira su sello particular", ha espetado.

Su objetivo, ha dicho, es que el Gobierno "termine cuanto antes" y ha aseverado que no serán "ajenos" a esta realidad, por lo que ha instado a "no quedarse de brazos cruzados" a esperar a que "Ayuso presente su dimisión".