MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Gómez Perpinyá, ha solicitado esta tarde a la presidenta de regional, Isabel Díez Ayuso, que investigue el reparto de una partida de mascarillas defectuosas por parte de la Comunidad a profesionales de residencias de mayores y hospitales, tal y como han denunciado hoy sindicatos.

En su segunda intervención en el debate extraordinario sobre la gestión del coronavirus que celebra hoy el Parlamento regional, Perpinyà ha respondido algunas de las declaraciones formuladas por Ayuso a lo largo de la jornada. Así, ha afirmado que "ha heredado el estilo de Esperanza Aguirre cuando decía que había sido engañada por dos personas de su partido, que le habían salido rana cuando era la ideóloga de su partido".

"Dice que le han mandado muchas cartas al presidente del Gobierno de España y no ha recibido respuesta. Si es verdad que Pedro Sánchez no le ha contestado, se ha equivocado. Pero me sorprende que se queje cuando hace exactamente lo mismo con la oposición. Eh una carta que le enviamos a usted y su gobierno por el trabajo le propusimos medidas que no han aplicado", se ha quejado.

El diputado errejonista ha reprochado también a la presidenta regional que abogue por no politizar el dolor y mientras tanto no desautoriza a su consejero de Educación, Enrique Ossorio, que recientemente "arrojó sin pudor los muertos al adversario político".

También le ha afeado que defienda los menús que da a los niños de familias desfavorecidas en establecimientos de comida rápida y la "incomprensible autorización" de esta medid por parte del Gobierno de España.

"Me ha dejado descolocado cuando ha recitado el menú de Telepizza como si estuviera recitando el menú de la final de Master Chef. Ha hecho hasta una oda a la Coca-Cola. Escuche a los expertos y no fomente la mala alimentación. Se ampara en la libertad cuando le perdona los impuestos a los ricos pero en lo que tienen que comer los niños, con alimentos ultraprocesados, no tiene ningún problema con la libertad", ha esgrimido Perpinyà.

El parlamentario de Más Madrid ha llamado "privilegiada" a Ayuso porque, a diferencia del resto de los ciudadanos que salen a las 20 horas de la tarde a los balcones a aplaudir, su Gobierno "puede resolver los problemas de las goteras en los hospitales, puede ampliar el número de camas, reducir las listas de espera, mejorar las condiciones de trabajo de los sanitarios, de la atención primaria, etc. "Aproveche su posición y conviértala en políticas públicas para que los recortes en Sanidad no vuelvan a ser utilizados", ha concluido.

MÓNICA GARCÍA: "ESTÁ CESANDO A PROFESIONALES CON 45 DÍAS DE CONTRATO"

Por su parte, la portavoz adjunta de Más Madrid, Mónica García también ha intervenido unos minutos para criticar que la Comunidad destine "300 euros menos" por habitantes a Sanidad que la media nacional y solo el 3 por ciento del PIB, mientras que el número de camas por habitantes "da pena", según datos de Eurostat.

García ha reprochado a Ayuso que esté cesando ya a profesionales sanitarios contratados para la pandemia. "Tienen la mala costumbre de contratar a personas por 45 días, como en la epidemia de la gripe. Usted cree que tener los hospitales colapsados dos meses al año es algo que funcionaba bien. Para decir que va a seguir contratando a los profesionales no es nada categórica. En el año 2009 había 75.300 profesionales y ahora tenemos menos", ha aseverado.

La diputada de Más Madrid ha defendido a los profesionales de los hospitales privados y les apoyan porque "sus ratios y salarios son todavía más precarios" que en los centros públicos. "No nos sobran hospitales, pero sí los sobrecostes, las mordidas y los fondos buitre en la Sanidad Pública", ha apostillado.

Mónica García también ha señalado que el Gobierno regional contaba con mecanismos y radares para detectar epidemias sobre Salud Pública, Urgencias y hospitales, recursos "infrapresupuestarios".

"La primera semana de marzo Salud Pública ya había 577 confirmados pero la directora de Salud Pública decía que podíamos hacer vida normal. La segunda semana en el boletín las curvas ya habían duplicado a la mortalidad esperada. Cerraron los colegios. ¿De verdad no podían confinar nada?. No decían nada de cerrar el Metro. Ustedes se han revelado contra lo que ha hecho el Gobierno, ¿pero contra esto no?", ha terminado.