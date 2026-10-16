Piden 18 años de cárcel para dos acusados de matar a un hombre de una paliza en Alcobendas

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid solicita 18 años de prisión para dos hombres con antecedentes penales que asesinaron a base de golpes y patadas a una persona a la que dejaron tumbada en el suelo y "completamente" desnudo, hechos que serán juzgados a partir del próximo lunes en la Audiencia Provincial de Madrid.

El representante del Ministerio Público les imputa un delito de asesinato al tiempo que les reclama una indemnización de 190.000 euros para los familiares de la víctima en concepto de responsabilidad civil.

Según la Fiscalía, sobre las 13: 17 horas del 3 de mayo de 2024, ambos acusados abordaron a un conocido suyo en una calle de Alcobendas. En ese preciso instante O. A. P. le agarró del brazo y ambos empezaron a discutir.

Los dos acusados mostraron una actitud "violenta" y "agresiva" durante la discusión con la víctima, que había consumido cannabis y psicofármacos, al punto de que le dieron un "fuerte" bofetón en la cara que le hizo caer al suelo.

Pese a que la persona agredida no podía defenderse, los atacantes, "actuando de mutuo acuerdo" y con intención de ocasionarle la muerte, o siendo conscientes de que con su acción podría producirse tal resultado", le golpearon repetidamente, infligiéndole reiteradas y fuertes patadas en la cabeza y el costado.

A continuación, los acusados abandonaron el lugar dejando a la víctima completamente desnudo en el suelo, "siendo sorprendidos y detenidos a escasos metros por Agentes de la Policía Nacional, previamente alertada por testigos de lo sucedido".

Como consecuencia de estos hechos, L. G. sufrió una rotura esplénica traumática que le ocasionó un shock hipovolémico hemorrágico, falleciendo poco después.