Pladigmare pide vacunar a todo el personal de residencias y dice que desde junio "no había limitación de las visitas"

Marea de residencias esperará al nuevo protocolo de visitas, que entra en vigor el lunes, para valorarlo pues "siempre existe letra pequeña"

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (Pladigmare) ha solicitado este viernes que se vacune contra el Covid-19 a la totalidad del personal y de los usuarios de los geriátricos para evitar nuevos brotes este otoño y ha afirmado que desde junio "no había control del número de las visitas" establecido en estos centros.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de Pladigmare, Miguel Vázquez, ha asegurado que la Comunidad de Madrid "no había una limitación" en las visitas. "No había un número de visitas establecidas, solo tres visitantes con una hora de duración. Nos extraña que se va a poder entrar como si fuera algo nuevo cuando desde el mes de junio no había esta limitación", ha señalado.

De esta forma se ha referido al anuncio realizado por el Gobierno regional que desde el lunes se eliminan las limitaciones de número y duración de los encuentros de los usuarios en las residencias de mayores con sus seres queridos, con los que volverán a poder tener contacto físico tras más de año y medio prohibido por la pandemia. No obstante, el protocolo con los detalles de esta y otros medidas de relajación de protocolos se publicará el lunes, según han indicado a Europa Press fuentes de la Consejería de Familia y Política Social.

En este sentido, Vázquez ha criticado al Gobierno regional porque cree que "hasta ahora no ha controlado la mayor parte de las residencias porque en el anterior protocolo no había número máximo de visitas". "Nos alegramos por supuesto de que los residentes tengan los mismo derechos que los demás para poder verse con sus familiares. A partir de lunes se podrá ir a residencias sin cita previa, pero habrá que estar atentos", ha indicado.

Por otro lado, el presidente de Pladigmare ha pedido la vacunación del personal trabajador y de los residentes porque "es lo más efectivo" para evitar rebrotes, dado que la situación de algunos de los mayores es "peligrosa".

Además, ha insistido en la importancia de una "toma de conciencia y generosidad" de las farmacias para que a todas las personas les lleguen las dosis porque, en caso contrario, "se hablaría ya" de nuevas olas hasta que no todos estén vacunados.

MAREA DE RESIDENCIAS

Desde Marea de Residencias van a esperar a conocer con detalle el nuevo protocolo sobre visitas en residencias para valorarlo porque "luego existe una letra pequeña con restricciones". "Estamos expectantes para ver si nos permitirá esa libertad de la que se habla", ha manifestado a Europa Press su portavoz, Carmen Martín.

Asimismo, ha indicado que esta noticia les ha pillado "por sorpresa" porque habían mantenido conversaciones en la última semana con el Gobierno regional, que les había reiterado que era "inviable" el fin de las limitaciones al número y duración de visitas a residencias hasta completarse la tercera dosis a los usuarios.

Martín ha asegurado aún así que supone una "buena noticia no discriminar a los mayores con la gente de la calle después de lo que han vivido durante los meses más duros de la pandemia", y ha reiterado que "hay que retomar la vida".

"Cuando cerraron las residencias fue dantesco, tenemos problemas emocionales al igual que los residentes, que han sufrido muchísimo al no poder ver a sus familias, pensando que no querían verles", ha expresado la portavoz de esta asociación.