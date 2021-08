Pladigmare tilda de "compleja" la situación en residencias y pide más controles y no optar por el camino "más fácil"

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (Pladigmare) ha calificado de "compleja" la situación actual que viven las residencias en la Comunidad de Madrid y ha pedido más controles y que no se opte por el camino "más fácil" de restricción de visitas para los residentes.

Así lo ha señalado en declaraciones a Europa Press el portavoz de la plataforma, Miguel Vázquez, quien ha destacado que es un situación que "preocupa", aunque ha insistido en el alto porcentaje de vacunación contra el Covid-19 en los centros.

En esta línea, ha criticado que no se sepa cómo se han ocasionado los nuevos brotes en residencias y ha censurado que la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, no se haya reunido todavía con ellos para abordar la situación de los centros. "Todavía no nos hemos reunido ni una sola vez para analizar cuál es la situación ni qué pasos se van a dar", ha afirmado.

Este mismo jueves, ha entrado en vigor el nuevo protocolo sobre las residencias de mayores en la región y que recomienda limitar las visitas a personas que cuenten con la pauta completa de inmunización contra la Covid-19. Esta actualización respecto al vigente desde el 1 de junio coincide con la suspensión de visitas en ocho centros tras más de 200 casos.

Sobre ello, Vázquez ha afirmado que incluye medidas que en la práctica no se controlan, por ejemplo, ha citado la necesidad de contar con medidores de CO2.

También, se ha referido a la recomendación de que las residencias contraten a personal que esté vacunado, de lo que ha subrayado que debería de ser una obligación para los empleados que trabajan directamente con personas mayores.

"Nos parece incomprensible que haya trabajadores que no se quieran vacunar", ha aseverado, a lo que ha añadido que se debería de ser "bastante más contundente" con este tema.

RESTRICCIONES A LAS VISITAS

Por otro lado, el portavoz de Pladigmare ha hablado sobre las restricciones en residencias que tengan una incidencia alta, de lo que ha señalado que "no se puede limitar las visitas a los residentes de tal forma que continúe sufriendo su salud física y emocional".

"Hay que esforzarse un poco, no se puede ir siempre a lo más fácil", ha expresado Vázquez, quien ha subrayado también que a los mayores "se les está trabajando fatal" durante esta crisis sanitaria.

Por último, y sobre la posibilidad de inyectar una tercera dosis de la vacuna el Covid-19 a grupos vulnerables, el portavoz ha defendido que dependerá de lo que digan los expertos en la materia.