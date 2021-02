El Plan de Alquiler Municipal de Madrid oferta bono vivienda a empadronados con sueldo bruto entre 32.000 y 88.200 euros

Dichos ingresos dependerán del número de miembros de la unidad familiar

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado este lunes el Plan Integral de Alquiler Municipal, que nace con el objetivo de "aumentar la oferta de vivienda y que los inquilinos obtengan condiciones más asequibles para acceder a ellas", y en el que se incluye el bono vivienda dirigido a empadronados con un sueldo bruto entre 32.000 y 88.200 euros al mes, cantidad que dependerá del número de miembros de la unidad familiar.

Tal y como ha explicado el consejero delegado de la EMVS, Diego Lozano, este 'Bono Vivienda' es una línea de ayudas destinada a los inquilinos que vayan a residir en las viviendas cedidas a la EMVS dentro del Programa Reviva. Estos inquilinos nunca pagarán más del 30 por ciento de sus ingresos por el alquiler.

Pero, además, podrán recibir una ayuda directa (el bono) en función del número de miembros de su unidad familiar, sus ingresos totales, la edad de los solicitantes, si tienen hijos menores a su cargo, o si tienen grados de discapacidad o dependencia, entre otros condicionantes.

Para tener opción al bono vivienda hay que cumplir dos requisitos básicos, llevar empadronado en Madrid un mínimo de cinco años y tener unos ingresos brutos, en función del número de miembros de la unidad familiar, de entre 3 y 7,5 veces el IPREM (entre 32.200 y 88.200 euros).

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha puntualizado que "por debajo de 32.000 euros hay que dar solución" también para el acceso a la vivienda, si bien ha recordado que este plan fue aprobado por la unanimidad de los grupos políticos.

Por su parte, la vicealcaldesa, ha puntualizado que este sueldo neto sería de 24.550 euros. Ha recordado que "se pactó que para pagar el precio del alquiler no se destinara más de un tercio de ingresos", lo que "deja claro que hay que actuar, y no dejar atrás a los más vulnerables". Además, ha precisado que "alguien que percibe 24.550 euros al año no se puede calificar de rico".

CONDICIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES

Si bien, hay unas condiciones generales y específicas que aumentan el bono. Entre las condiciones generales están ser menor de 35 o mayor de 65 años, tener una discapacidad igual o superior a un 33%, tener una dependencia de grado II o III; tener hijos menores de 25 años dependientes económicamente; tener hijos dependientes económicamente (da igual la edad) si tiene un grado de discapacidad; o estar separado o divorciado.

El bono se incrementa mucho más si además el solicitante cumple unos requisitos específicos como ser familia numerosa o monoparental; tener una discapacidad igual o superior a un 65 por ciento; tener una dependencia de grado III, ser víctima del terrorismo o ser víctima de violencia de género.

En cualquier caso, el bono vivienda nunca podrá superar la cantidad de 900 euros. El objetivo es que ningún inquilino pague más del 30 por ciento de sus ingresos netos familiares, estableciéndose, en todo caso, un alquiler mínimo de 450 euros.

Dicho Plan Integral también recoge el 'Programa Reviva', con el que se busca captar viviendas vacías para aumentar la oferta de alquiler en la capital. Así, el propietario cede su inmueble vacío a la EMVS durante un periodo de tiempo concreto, sin perder la titularidad del mismo.

El Ayuntamiento también emitirá un informe técnico del estado del inmueble. Si la casa necesita reformas, la EMVS adelantará el coste de las mismas hasta un máximo de 45.000 euros a un 0% de interés, "un anticipo que el propietario irá devolviendo poco a poco descontándoselo de la renta que percibirá cada mes".

La vivienda debe llevar vacía un mínimo de nueve meses y el contrato de cesión será de un mínimo de cuatro años. La EMVS dotará además a la vivienda de una alarma para evitar ocupaciones. El Ayuntamiento también se responsabiliza del mantenimiento y conservación de la vivienda cedida en usufructo.

NUEVO SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN

La EMVS también pone en marcha un nuevo servicio de intermediación llamado SIA, que sustituye al servicio que existía ahora, el ALMA. Ofrece "mejores garantías" tanto al propietario como al inquilino. Este es un servicio en el que el Ayuntamiento pone en contacto a las dos partes y las asesora, impulsando así el alquiler privado entre particulares.

El propietario podrá elegir al inquilino entre el abanico de candidatos que le ofrezca la EMVS y contará con un seguro del hogar y otro de impagos durante toda la vigencia del contrato. Si su vivienda no tiene certificado energético, la EMVS se lo expedirá gratuitamente.

A cambio, el propietario deberá rebajar al menos un 10 por ciento la renta a percibir en función de los precios de mercado. Por su parte, los inquilinos que se apunten al SIA deberán tener unos ingresos tope de 8 veces el IPREM (93.900 euros brutos anuales). El objetivo es que no paguen por el alquiler más del 40 por ciento de sus ingresos

MENORES DE 35 AÑOS

Por último, el Plan Integral de Alquiler Municipal quiere facilitar el acceso a una vivienda en alquiler en el mercado privado de los menores de 35 años. Para ello nace el Programa conFIANZA Joven, que consiste en anticipar a los inquilinos que lo soliciten la fianza (un mes) que les exige el casero. Luego el inquilino tendrá 24 meses para devolver este dinero a la EMVS sin ningún tipo de interés.

Los solicitantes deben llevar empadronados en Madrid al menos cinco años; tener unos ingresos brutos anuales inferiores a 4 veces el IPREM (lo que equivale a 37.300 euros brutos anuales); y que el contrato de alquiler entre propietario e inquilino esté gestionado a través de la EMVS dentro del programa de intermediación SIA.