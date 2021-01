El Plan de Inclemencias Invernales baja a nivel 1 tras gestionar la Comunidad 35.000 incidentes por el temporal

López: "Lo catastrófico será la no declaración porque estamos en una situación muy difícil y compleja"

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha bajado a nivel 1 el Plan de Inclemencias Invernales puesto que "se está recuperando ya prácticamente la normalidad" tras la borrasca 'Filomena', ha informado este lunes el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, quien ha presidido esta mañana la reunión del Plan Territorial de Protección Civil (Platercam).

Esta bajada de nivel de nivel supone devolver a los ayuntamientos la gestión de sus planes de Protección Civil, aunque el Gobierno regional "seguirá prestándoles ayuda y coordinando la actuación".

"Estamos recuperando ya prácticamente la normalidad. Falta limpiar algunas calles, aparcamientos. Ya estamos recuperando esa ansiada normalidad a la espera de que le miércoles lleguen lluvias y subidas de temperaturas, que provocará rápido deshielos, y por eso recomendamos limpieza de drenajes de agua para que no se produzcan inundaciones", ha indicado.

UNOS 35.000 INCIDENTES

El consejero también ha detallado que desde el inicio de la gran nevada el 8 de enero el 112 ha recibido más de 170.000 llamadas, con 35.000 incidentes. Los Bomberos han realizado unas 3.000 intervenciones y la Unidad Militar de Emergencias (UME) más de 200, "cifras que nos define perfectamente lo qué ha ocurrido".

Pese a ello, Enrique López ha asegurado que "hubo previsión, anticipación, actuación inmediata, recuperación adecuada y lo que resta es evaluar los ingentes daños".

También ha explicado que la gran nevada afectó más a la zona sur, de las Vegas y Corredor del Henares que en el norte. "Ahora hay que centrarse en calle menores, donde el sol no da todo el día. Todavía tenemos temperaturas muy bajas y se trata de limpiar esas zonas. La nieve hasta que no se descongele no desaparece y hay dificultades de aparcamiento. Por eso hemos recomendado que no se use las vías hasta que no se deshiele de forma definitiva", ha apuntado.

El titular regional de Interior ha pronosticado también que los vientos que se esperan a mediados de esta semana van a provocar "ciertas incomodidades", acompañada por la lluvia.

López ha recordado que la presidenta regional, Isabel Día Ayuso, adelantó que en el Consejo de Gobierno de esta semana van a pedir la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil por los "daños en edificios, cornisas, árboles, infraestructuras públicas, en agricultura, ganadería, montes comunales, pérdidas cuantiosas". Por ello, augura que el Gobierno de España tendrá que aprobar esta declaración; "lo catastrófico será la no declaración porque estamos en una situación muy difícil y compleja".