El Pleno de Alcorcón rechaza la dimisión de la alcaldesa, que pedía PP, Cs y Vox

"¿Es ético querer que se aplique castigo aunque el proceso judicial no haya finalizado?", se pregunta la alcaldesa

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Alcorcón ha rechazado la moción que pedía la dimisión de la alcaldesa del municipio, Natalia de Andrés, con los votos en contra de PSOE y Ganar Alcorcón y los votos a favor de su salida del Consistorio por parte de PP, Ciudadanos y Vox.

Este lunes se ha celebrado en el Ayuntamiento un Pleno extraordinario para analizar la sentencia que la condena por la quiebra de la Empresa Municipal Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa). Un secretario del Consistorio, a petición de la alcaldesa, ha estimado que la sentencia tiene "algún error que otro muy grave", además de que no es firme contra la regidora y, por lo tanto, "no tiene efectos".

En su turno de palabra, De Andrés ha defendido la labor de Emgiasa que construyó "miles y miles de viviendas públicas para dar posibilidad de desarrollo a miles de personas jóvenes en el municipio", logrando que las viviendas que rondaban los 300.000 euros bajaran a 120.000 euros.

"Egmiasa hizo una magnífica gestión y quiero ponerla en contraste con la política de vivienda y desarrollo que hizo PP que nada más llegar quiso llevar Egmiasa a un concurso de acreedores", ha expuesto.

En este punto, la regidora ha lamentado que los grupos de la oposición quieran "confundir a la ciudadanía" con esta sentencia que está enmarcada en el ámbito mercantil. "Hay un intento burdo de manipulación. La sentencia no determina ningún delito, no hay desvío patrimonio, no falta ni un solo euro en la empresa. Esto no es Pozuelo, ni Boadilla ni Arroyomolinos", ha lanzado.

Asimismo, ha reclamado al Gobierno regional que les llegue el PIR al municipio, millones de euros para parques, jardines, colegios e instalaciones deportivas, al tiempo que ha insistido en que en la sentencia "no se plantea una inhabilitación para cargo público ni entra en el desarrollo de funciones políticas".

Para la regidora, se está intentando "tergiversar la situación", ya que los informes "no afectan a la condición de alcaldesa y esta sentencia no es firme". Además, ha recordado que tienen derecho a recurrir y ha aseverado que así lo harán.

"Esto es una manipulación burda. ¿Es ético querer que se aplique castigo aunque el proceso judicial no haya finalizado?", ha preguntado a los partidos de la oposición.

"DIMITA, DA VERGÜENZA Y BOCHORNO", DICE LA OPOSICIÓN

El concejal de Cs Jesús Recover ha lamentado que no se hayan cumplido las normas por parte de la alcaldesa, a la que se le condena por "la mala gestión del dinero de todos". En esta línea, la portavoz de Cs, Diana Fuertes, ha hecho hincapié de que la regidora ha sido "condenada" y ha lamentado que no haya pedido perdón a loso vecinos. A su juicio, no es posible que siga al frente de sus funciones y cree que debe dimitir por "transparencia, lealtad institucional a sus vecinos y por su partido".

A continuación, el concejal de Vox Pedro Moreno ha criticado que los socialistas vivan "en la República independiente de Alcorcón" . "Una persona inhabilitada no puede hacer los quehaceres del sector público. Dimita. Es una vergüenza que no quiera levantar el culo del sillón. Señora de Andrés está dando un espectáculo. Da vergüenza y bochorno a los vecinos de Alcorcón", ha lanzado.

Por su parte, la concejal del PP Ana Gómez ha espetado a la regidora que está "incapacitada" para gestionar bienes públicos como los del Ayuntamiento de Alcorcón y le ha afeado que "se quede en su poltrona" estando "inhabilitada". Así, ha criticado que no hayan escuchado a los vecinos y hayan seguido con "su chiringuito abandonado".

La concejala Hacienda, Patrimonio y Contratación Pública (PSOE), Candelaria Testa, ha preguntado a los concejales si de verdad piensan que el equipo de Gobierno quiso hacer "daño aposta" a la empresa municipal. "En la sentencia no se encuentra nada de esto y destaca que los concejales antepusieron el interés público. No es un caso de corrupción. Los técnicos hicieron bien su trabajo y los compañeros en el proceso no solo tomaron decisiones en base a informes favorables, sino que estaban bien hechos", ha defendido.

En esta línea, el teniente de alcalde de Alcorcón (Ganar Alcorcón), Jesús Santos, ha insistido en que el Gobierno de colación va a continuar trabajando "a pleno rendimiento hasta 2023". Ha resaltado que el Gobierno municipal se ha dejado la piel para hacer avanzar a la ciudad, mientras los grupos de la oposición han rechazado "todo por sistema" sin "plantear alternativas para la ciudad, sino desgastar este Gobierno".

Así, el teniente de alcalde ha insistido en que no van a "sacrificar la transición ecológica, el rumbo feminista o la oportunidad de los fondos europeos por un ejercicio de oportunismo partidista".