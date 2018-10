Podemos dice que la huelga feminista del 8M sería "elitista" si la hubieran convocado los "ladrones" del PP de Cifuentes

Publicado 01/03/2018 11:01:51 CET

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha señalado este jueves que la huelga feminista convocada para el 8 de marzo por el Día de la Mujer sería "elitista" como tildaba el PP, si la hubieran convocado los "ladrones" del partido de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Así lo ha indicado Ruiz-Huerta durante la sesión al control al Gobierno en el Pleno de este jueves, al preguntar a la dirigente autonómica sobre cómo valora la Estrategia Madrileña para la igualdad de Oportunidades.

La portavoz de Podemos le ha recriminado a la presidenta regional que para ese plan destine 254 millones de euros pero que en los presupuestos destine un 46 por ciento menos que en 2009 en la igualdad de género. Por ello, ha tildado este plan de "pura propaganda", cuando el 56 por ciento de la población son mujeres sin empleo y la brecha salarial es del 27 por ciento.

"Cómo juegan con el lenguaje. No es elitista, sería elitista si la hubieran convocado los ladrones de su partido, por eso no es su huelga porque no es feminista. No nos extraña que tenga que hacer horas extra incluso el día de la mujer trabajadora, por la corrupción de su partido", le ha espetado Ruiz-Huerta.

Por su parte, Cifuentes ha asegurado que respeta el derecho a huelga, pero ha resaltado también su "absoluto compromiso" por trabajar por los madrileños. "¿Dónde se ha visto que lo servidores públicos hagan huelga? Nosotros vamos a seguir trabajando por la igualdad de los madrileños, y el 8 de marzo no dejaremos de trabajar", ha sostenido.

Asimismo, la presidenta regional ha destacado que han aprobado esta estrategia de igualdad con 254 millones de euros y 157 medidas concretas en materias de empleo, salud, educación, exclusión social o violencia de género.

Además, Cifuentes ha recalcado que la Comunidad tiene el mercado laboral más paritario, ya que 48 de 100 mujeres están trabajando, y con esta estrategia, se incluyen medidas para "luchar contra la brecha salarial".

"No les interesa porque en Podemos no ocurre lo mismo. Ustedes anuncian huelgas, quieren dar ejemplo cuando tienen la brecha salarial en Podemos, donde las mujeres cobran menos que los hombres. Para brecha salarial la que tienen en su organización", ha dicho.

"Si quieren hacer algo por la igualdad hagan algo por su partido, no callen cuando sus dirigentes hacen comentarios machistas, ustedes callan y luego vienen aquí a ser portavoces y portavozas", le ha añadido la dirigente autonómica a Ruiz-Huerta.