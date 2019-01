Podemos pide a Garrido que fije un periodo "razonable" de precontratación de VTC y "deje de mirar para otro lado"

Publicado 23/01/2019 13:45:16 CET

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos, Rafael Mayoral, ha pedido este miércoles a la Comunidad que establezca un periodo de precontratación "razonable" para las VTC y pide que no se permita constituir monopolios en el servicio urbano de viajeros a "empresas transnacionales con sedes en paraísos fiscales".

En declaraciones a los medios esta mañana durante las protestas de los taxistas en Ifema, Mayoral considera que la solución es "cumplir la ley, que se establezca un periodo de precontratación razonable para empezar y ver cuál es el mecanismo que se articula para llegar al 1/30 que refleja la Ley".

"Está habiendo una ataque a nuestro país de grandes fondos articulados a torno a empresas transnacionales con sedes en paraísos fiscales que quieren constituir monopolios en el servicio urbano de viajeros en el mundo entero y es necesario que todas las administraciones públicas cooperan para pararles los pies", ha dicho.

Por eso, el también diputado de Unidos Podemos en el Congreso considera que la Comunidad de Madrid, que tiene ya la competencia de regulación después del último Real Decreto "y no puede ser seguir mirando para otra parte y sometiéndose a los dictados de los lobbies y de los grandes fondos financieros internacionales".

"Tiene que responder a los intereses de los madrileños y no se puede permitir que el servicio de urbano de viajeros esté en manos de transnacionales que fijan el precio que les da la gana por los servicios, que no garantizan el precio de los trabajadores y que al final sus beneficios acaban en un paraíso fiscal. Creemos que los trabajadores que están en la pelea están defendiendo su puesto de trabajo y también los servicios públicos, que es pagar impuestos en el país y no en un paraíso fiscal y tenemos que agradecerles porque todos debemos defender este sector", ha argumentado.

Aunque Mayoral ha pedido que el resto de las administraciones tomen medidas, ahora "está encima de la mesa desde el sector que de forma irracional no responde la Comunidad y eso es incomprensible". "El problema aquí no son las VTC, sino las grandes empresas que controlan desde paraísos fiscales las operativas de esas VTC. Estas empresas cuando llegaron utilizaban a la gente sin contrato y sin declarar y luego vieron que había una grieta por la que intentaron colarse utilizando autorizaciones VTC que estaban pensadas para otra cosas", ha explicado.

El diputado de Podemos ha asegura que dichas compañías transnacionales "vienen a lo que vienen, nadie duda cuál es su intencionalidad y eso significa que desde los poderes públicos tiene que haber una respuesta en defensa de los servicios públicos y del sector del taxis".

"Estos fondos y su nuevo modelo de uberización de la economía hoy afecta al sector del transporte pero está afectando ya a la subida de los alquileres y a otros sectores económicos; que quieren convertirse en traficantes de trabajadores a través de sus app con contratos temporales colocando azafatas, camameros, imponiendo una nuevo modelo que es precarizar el trabajo y llevar a los beneficios a los paraísos fiscales. Nosotros estamos al lado de los taxistas porque en el fondo nos están defendiendo a todos", ha concluido.