Podemos podría expulsar a Clara Serra y a los miembros de Podemos que se pasen a Más Madrid si aplican los estatutos

Podemos podría expulsar del partido a su actual portavoz en la Asamblea de Madrid, Clara Serra, y al resto de miembros de la formación morada que concurran a las elecciones autonómicas y municipales en las listas de Más Madrid si aplican de forma estricta el reglamento del partido.

Concretamente, según los estatutos de Podemos aprobados en Vistalegre II son falta "muy grave" la integración en las primarias o en las listas electorales de otros partidos que compitan electoralmente con Podemos. Este sería el caso de los miembros de Más Madrid Comunidad, ya que todo indica que Podemos presentará con otros actores o de forma individual lista propia, que podría encabezar, precisamente, la hermana de Clara, Isabel Serra.

En cambio, en el Ayuntamiento de Madrid Podemos ya ha anunciado que deja vía libre a Manuela Carmena y a su equipo y que no se presentará a las elecciones locales. Por tanto, hipotéticamente no sería una falta muy grave --la única que podría acarrear expulsión-- lo que hagan miembros de Podemos como Rita Maestre, ya que no competirían con el partido en dichos comicios.

No obstante, el partido podría acogerse a otro punto de su reglamento para considerar que lo que ha hecho Maestre y los concejales de Podemos que finalmente vayan en la lista de Más Madrid Ciudad sea falta "muy grave" y posible expulsión. Se trata del precepto en el que se impide "la actuación en el ejercicio de cargos públicos u orgánicos en forma contraria a los principios políticos y organizativos de Podemos, a su Código Ético, sus reglamentos o las decisiones expresas de la Asamblea Ciudadana".

El artículo 7 del Documento Ético que rige Podemos establece la obligación de "exigir y respetar que la elección de candidatos o candidatas a cualquier institución de representación política (Cámaras municipales, diputaciones provinciales, parlamentos autonómicos, Congreso de los Diputados, Senado, Parlamento Europeo o cualquier otra) se lleve a cabo mediante elecciones primarias abiertas a toda la ciudadanía".

Todo ello "sin perjuicio de los espacios de confluencia con otras organizaciones o con la sociedad civil, y con las listas abiertas que se corregirán mediante criterios de género, siempre y cuando dicha corrección no implique la disminución de la representatividad en el caso de las mujeres, es decir, listas cremallera abiertas y con corrección de género para impedir que el resultado de la votación perjudique la representación de las mujeres".

En el mismo sentido, este artículo recoge "rechazar el transfuguismo y velar para que ningún cargo electo pueda formar parte de los órganos de Podemos si previamente no ha sido elegido para desempeñar tal función en un proceso de primarias abiertas y participadas por la ciudadanía".

SEIS CONCEJALES YA ESTÁN SUSPENDIDOS CAUTELARMENTE

La crisis madrileña de Podemos en torno a la plataforma Más Madrid comenzó en noviembre, cuando los concejales de Podemos Rita Maestre, José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Esther Gómez, Marta Gómez Lahoz y Paco Pérez se descolgaran de la lista que iba a presentar el secretario general de Podemos Madrid, Julio Rodríguez, para la candidatura interna a las elecciones a la Alcaldía.

A petición del propio Rodríguez, el Consejo de Coordinación autonómico acordó una medida cautelar de suspensión de militancia a los seis ediles, que en todo momento han incidido en que ellos no querían dejar de formar parte de Podemos y sí seguir trabajando "codo con codo" con Carmena. Dicha sanción aún no se ha sustanciado.

En ese momento, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, evitó hablar de expulsión pero sí advirtió de que los candidatos de las elecciones que no pasen por las primarias de la formación "no serán concejales de Podemos" porque, ellos mismos con sus decisiones "libres" se estaban situando fuera.

El siguiente capítulo de esta crisis la protagonizó en enero uno de los fundadores del partido y entonces candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, que a pesar de que sí que pasó por las primarias para serlo, anunció que montaría la sucursal de Más Mádrid para las elecciones autonómicas.

Podemos entonces criticó duramente esta decisión pero no tomó medidas disciplinarias contra él, señalando que era Errejón el que con sus decisiones "se sitúa fuera del partido" y esperando que 'motu proprio' oficializara su marcha del partido. Al contrario, aunque dejó su acta de diputado en el Congreso, sigue manteniendo el cargo de secretario de Análisis Estratégico en el Consejo de Coordinación estatal del partido, que es el que toma las decisiones relevantes.

También Rita Maestre es responsable del Área de Municipalismo y Clara Serra, portavoz de Podemos den la Asamblea de Madrid, responsable del Área de Políticas Autonómicas del partido.

Hay otros errejonistas en el Consejo Ciudadano estatal, como Eduardo Gutiérrez en el Área de Políticas Científicas e I+D+i o Eduardo Fernández Rubio, con muchas posibilidades de entrar en la lista de Errejón, como miembros del Área de Educación y LGTBI. Jorge Moruno, un fiel colaborador de Errejón, sigue siendo encargado del Área de Economía, Energía y Modelo Productivo y del Área de Soberanía Alimentaria, Mundo Rural y Sostenibilidad.

Además de la posible expulsión, el reglamento de Podemos contempla para las faltas muy graves la inhabilitación para el desempeño de cargos en el seno del partido o en representación de este durante un período de entre uno y cuatro años, la suspensión de afiliación durante un periodo de tiempo de entre tres meses y un año y la sanción económica exclusivamente para los miembros de los órganos colegiados y grupos de cargos públicos, de acuerdo con lo previsto en su reglamento.