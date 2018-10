Podemos reclama medidas de "urgencia" para los menores extranjeros no acompañados y primar centros de 20 plazas máximas

Publicado 19/10/2018 11:26:15 CET

Pide a Sánchez que "deje de hacer electoralismo", al no dar subvenciones a la Comunidad para atender a estos menores

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para instar a promover medidas de "urgencia" en apoyo de los menores extranjeros no acompañados para incrementar "la actual dotación de plazas públicas de guardia y tutela atendiendo a criterios de planificación, urgencia y eficacia", siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas y "primando unidades de acogida no superiores a 20 plazas por centro".

La diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid Isabel Serra ha señalado que hacen esta propuesta para exigir al Gobierno más plazas y más recursos, porque están viendo cómo la saturación del centro de primera acogida de Hortaleza "no desciende" y "cómo siguen faltando muchas plazas en el conjunto de protección del sistema de la infancia".

"Exigimos al Gobierno que de una vez por todas ponga los recursos necesarios y que aumente el presupuesto, y que haga una mejor y mayor rendición de cuentas de lo que estamos viendo en estos años", ha solicitado.

Asimismo, la parlamentaria de la formación morada ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "deje de hacer electoralismo", al haber rechazado que la región reciba una parte de los 40 millones que da el Ejecutivo a las comunidades para la atención de estos menores.

"La responsabilidad principal está en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y en el conjunto de la red de protección a la infancia pero una parte de la partida estatal debería ir a la Comunidad de Madrid y --Sánchez-- debería de dejar de hacer electoralismo", ha sostenido.