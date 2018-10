Podemos señala que los drogodependientes en La Cañada están en condiciones "infrahumanas" y pide al Gobierno medidas

Publicado 28/09/2018 14:59:02 CET

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid ha señalado este viernes que los drogodependientes de la Cañada Real se encuentran en condiciones "infrahumanas" y ha exigido al Gobierno regional que tome "cartas en el asunto" y continúe financiando el Servicio Móvil de Atención Sanitaria y Derivación al Tratamiento.

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, y los diputados Raúl Camargo y Carmen San José se han reunido este viernes con 'Madrid Positivo', organización que atiende las drogodependencias en la Cañada Real.

"Esto no entra dentro de los planes del Gobierno de desmantelar la Cañada Real, los drogodependientes que vienen a consumir droga en condiciones infrahumanas y verdaderamente penosas. La gente vive entre escombros y hay un servicio de atención a drogodependientes que depende de la Consejería y que está siendo desmantelado con cada vez más recortes", ha criticado Ruiz-Huerta.

Según ha expuesto la portavoz de Podemos, las personas que están colaborando trabajan "en condiciones lamentables", ya que "no tienen punto de agua ni de luz eléctrica ni zona cementada" y tienen que atender situaciones de violencia y estrés".

Ruiz-Huerta ha explicado que este dispositivo está desde las 10 a las 18.30 horas, pero después de esa hora los drogodependientes se quedan "abandonados en situaciones de violencia".

"No sabemos si la Consejería tiene planeado seguir financiando este servicio que no solo constituye una protección elemental de los derechos humanos de estas personas, sino también de la salud pública, porque hay gente con tuberculosis y hepatitis C y si no se atiende a estas personas se constituye en un problema de salud pública", ha lamentado.

En este punto, la portavoz de la formación morada ha señalado al Gobierno regional que "las personas drogodependientes no desaparecen porque se desmantelen poblados". Por ello, le ha exigido que "tome cartas en el asunto" y "continúe financiando este programa esencial para la supervivencia de estas personas y para la salud pública de todos".