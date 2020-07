Polémica en Pozuelo del Rey al suspenderse el pleno sin debatir la moción de censura y el PP denuncia prevaricación

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La moción de censura en Pozuelo del Rey contra la actual alcaldesa, María Alarcón, no se ha debatido finalmente en Pleno tras decidir el presidente de la mesa de edad levantar la sesión sin abordar la iniciativa alegando que la iniciativa no cumplía con los requisitos de la Ley de Régimen Electoral.

Mientras, el PP ha procedido a denunciar por prevaricación administrativa la suspensión de la moción de censura, dirigida a nombrar como nueva alcaldesa a su candidata Rut Alcocer, al entender que era completamente legal, como avalaba la secretaria del Pleno, y que el presidente de la mesa de edad no tenía facultades para tomar esta decisión. Además, solicitará como medida cautelar que se vuelva a convocar el pleno cuanto antes.

Al no celebrarse el pleno de moción de censura, la actual regidora de Pozuelo del Rey, María Alarcón (UCIN), sigue al frente del Ayuntamiento. Los populares habían registrado una moción de censura apoyada por sus cuatro concejales y una edil de UCIN Amanda Sabater, que tomó posesión de su acta tras renunciar un concejal de esta formación.

Ello les otorgaba mayoría absoluta con cinco escaños a favor de relevar a la actual regidora sobre una corporación compuesta por nueve ediles.

Al inicio de la sesión programada al mediodía, el edil de UCIN y designado presidente de la mesa de edad, Ángel Gómez, ha comunicado que la iniciativa no podía seguir adelante porque no cumplía los requisitos del artículo 197.1 de la Ley Electoral, según ha detallado el Consistorio.

Gómez ha apuntado que "en el caso de que alguno de los proponentes de la moción de censura formara o haya formado parte del grupo político municipal al que pertenece el alcalde cuya censura se propone, la mayoría exigida se verá incrementada en el mismo número de concejales que se encuentren en tales circunstancias".

Es decir, el presidente de la mesa de edad ha argumentado que al plantearse una moción con la participación de una edil del grupo municipal de la actual alcaldesa, no podía debatirse al interpretar que no se cumplía esa condición de la LOREG.

Concretamente, ha explicado que "carecía de la mayoría exigida" al estar apoyada por esta concejal que forma parte del Grupo Municipal UCIN, desde que el pasado 24 de junio tomó posesión como edil.

La decisión del presidente de la mesa de edad tiene en cuenta, tal y como han insistido desde el Consistorio de Pozuelo del Rey, que Sabater solicitó por escrito, el pasado 1 de julio, ser considerada concejal no adscrita. Algo de lo que no ha tomado conocimiento el Pleno, por lo que su solicitud, de momento, "no es firme".

En todo caso, Gómez ha recordado que, tal y como recoge la Ley de Régimen Electoral, "la mayoría incrementada se exige tanto si forman o han formado parte de del grupo político municipal al que pertenece el alcalde", por lo que ha procedido a levantar la sesión "ante la falta

de validad legal de la moción".

"No contando la propuesta de moción de censura presentada con la mayoría incrementada establecida en la legislación vigente y ostentando como presidente de la mesa de edad la representación de la misma acuerdo no seguir adelante con la tramitación de la moción de censura formulada por no cumplir los requisitos", expone la declaración del presidente de edad.

PP: "LO OCURRIDO ES SURREALISTA Y GRAVE"

Por su parte, fuentes populares han señalado que el presidente de la mayoría de edad, que pertenece a UCIN, no ha cumplido con las funciones que le otorga el reglamento, relativas simplemente a conducir el Pleno, y ha procedido a levantar la sesión sin dar la palabra a los concejales ni dejar votar la moción de censura.

Para el PP, este hecho supone una "clara prevaricación administrativa" por lo que el grupo municipal ha denuncia por vía penal la decisión de la mesa de edad, sobre todo cuando la secretaria delPleno había emitido un informe de que la iniciativa de moción de censura era legal.

"Ha sido surrealista", han descrito las mismas fuentes para aludir a que lo ocurrido es "muy grave" porque no se han cumplido el trámite legal de celebración del pleno de moción de censura.

Además, desde el PP ha rebatido la argumentación del presidente de la mesa de edad al señalar que la LOREG establece que en el plano municipal un concejal que votó en la investidura al alcalde no puede votar a otro candidato.

Según han afirmado estas fuentes populares, esta salvedad no concurre en esta moción de censura puesto que la edil Amanda Sabater no emitió voto a la actual regidora y, por tanto, está facultada para poder apoyar a la candidata del PP. En consecuencia, reclamarán medidas cautelares para que vuelva a celebrarse el pleno para debatir la moción de censura.

Los populares habían registrado la iniciativa para sustituir a la actual alcaldesa de Pozuelo del Rey ante la situación "anómala" que vive el municipio, dado que UCIN, que ostenta el Gobierno municipal, está fragmentado y varios ediles no acuden al Pleno y dejan al Ejecutivo local en minoría. Por ello y para dar estabilidad institucional, presentaron la moción de censura.