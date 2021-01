Policía Municipal abre investigación sobre lo ocurrido anoche en Teatro Barceló y adoptará "las actuaciones precisas"

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid va a abrir una investigación sobre lo ocurrido ayer en el Teatro Barceló y para ello "en estos momentos ya está recabando toda la información posible", por lo que se recuperarán todos los antecedentes y expedientes que afecten a este local de ocio, han indicado a Europa Press fuentes municipales.

Los agentes municipales está pendiente de recibir la denuncia por parte de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que ha solicitado una investigación al respecto tras difundirse unas imágenes de una fiesta presuntamente celebrada ayer en este local en la que se incumplían varias medidas vigentes de la normativa contra el Covid-19.

Una vez realizada la investigación, la Policía ha señalado que "se adoptarán todas las actuaciones administrativas y/o penales precisas". Y afirman que no se personó ayer en el interior dicho local puesto que no tuvo conocimiento de esa presunta fiesta. "En la emisora policial no se recibió ninguna llamada al respecto por ninguna fiesta en el interior del local, como se ha comprobado en el sistema", ha apuntado.

MÁS DE 10.000 MULTADOS POR NO LLEVAR MASCARILLA DESDE 25 DE OCTUBRE

El Cuerpo Local recuerda que tiene en marcha un operativo especial, desde verano para combatir la celebración tanto de botellones como de fiestas ilegales en domicilios y locales de ocio "para lo que se ha doblado prácticamente el número de agentes municipales destinados a estas actuaciones".

Así, en los fines de semana y puentes del actual estado de alarma (desde el 25 de octubre), los agentes municipales madrileños ha intervenido en más de 4.400 fiestas celebradas en locales de ocio y domicilios de la ciudad.

Además, en el actual estado de alarma la Policía Municipal ha interpuesto, hasta el pasado martes, un total de 6.264 denuncias por consumo de alcohol en vía pública, a 10.749 ciudadanos por no usar mascarilla, a 6.385 personas por agruparse más de seis, y a 16.443 por estar en vía pública sin justificación más allá de la hora estipulada por las autoridades sanitarias.