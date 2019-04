Policía pidió la autorización para la proyección de Papeles de Bárcenas y Podemos la mostró en expediente, según Barbero

Publicado 23/04/2019 11:15:13 CET

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal pidió la autorización para la proyección de los Papeles de Bárcenas en la Plaza Mayor y los representantes de Podemos, identificados como tal, la mostraron junto con el expediente y la fecha del decreto, ha confirmado el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, en la última comisión del ramo del mandato.

"La actuación policial fue impecable y levantó acta por las quejas recibidas", ha declarado tras espetar al PP que ahora en el Ayuntamiento "no hay Pequeño Nicolás, ni gestapillo ni cabe una policía patriótica" y que "es el PP el que más daño ha hecho a las instituciones por las tramas corruptas", partido al que no ha escuchado "desmarcarse de las cloacas".

La edil del PP Inmaculada Sanz ha llevado a la última comisión de Salud, Seguridad y Emergencias del mandato la "cacicada" de la proyección de los Papeles de Bárcenas en una de las fachadas de la Plaza Mayor dentro de un acto político promovido por Podemos.

Barbero ha defendido que desde el Ayuntamiento "no puede haber un control preventivo de los partidos políticos" sino únicamente criterios técnicos para favorecer la participación de las formaciones políticas "en pro de la salud democrática y de la libertad de expresión". "No vamos a patrimonializar las instituciones. No hay Pequeño Nicolás, ni gestapillo y no cabe la policía patriótica", ha lanzado el delegado.

A eso ha sumado que la actuación de la Policía Municipal en la noche de la proyección fue adecuada, "la propia de sus competencias". "Porque no utilizamos la Policía Municipal para que se extralimiten en sus competencias", ha manifestado dirigiéndose al PP.

PERO EL PP INSISTE EN UN "EXPEDIENTE AD HOC"

Para Inmacula Sanz, lo ocurrido en la Plaza Mayor representa un "proceso irregular", con un "expediente ad hoc" tras la proyección y que ha llevado a que la Junta Electoral abra un expediente sancionador a Podemos y al Ayuntamiento "por saltarse la ley, por instrumentalizar la institución". "Es una cacicada llena de opacidad", ha lanzado Sanz, que ha trasladado que aún no han recibido el atestado policial solicitado, aunque ya enviado por el área.

La concejala del PP no ha dudado de la profesionalidad de los policías "pero sí de las cosas que les obligan a hacer", que se añade a "la actuación irresponsable por la muerte de Mame Mbaye". "Es un suma y sigue que ha soportado la Policía Municipal en cuatro años pero en breve acaban estos cuatro años de sectarimo", ha remachado.

Barbero ha explicado que la Policía levantó acta. Lo hizo una patrulla que se encontraba en la Plaza Mayor en una acción de prevención de la venta ambulante. Esta patrulla observó la proyección de unos fotogramas en los que aparecían unas cantidades junto a iniciales y nombres como R.Rato, M.Rajoy, D.Cospedal o J.M. Villar Mir". "No sé a quiénes se refiere", ha ironizado el delegado.

Los agentes solicitaron autorización para la emisión e identificaron a las personas responsables de ellas. Se identificaron como miembros de Podemos y mostraron la autorización, con el expediente y la fecha del decreto.