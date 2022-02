Políticas Sociales y Educación trabajarán para educar a jóvenes de bandas e integrarlos en la sociedad

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Consejerías de Políticas Sociales y Educación de la Comunidad de Madrid trabajarán para educar a jóvenes que integran bandas juveniles con la finalidad de integrarlos en la sociedad ante el repunte de ataques violentos por parte de estos grupos organizados en las últimas semanas en la región.

En una intervención en 'Telecinco', recogida por Europa Press, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha destacado que es "fundamental" este proceso de integración de estos jóvenes nacidos en España.

"Hay que eliminar el mantra de la extranjería y de la inmigración. Es triste ver cómo un gobierno trabaja por la desintegración de España y no trabaja en la integración de jóvenes españoles que tienen que sentirse españoles y no expulsarles aunque haya otros españoles que no quiera ser españoles", ha subrayado.

López ha insistido en que existe un problema delincuencial juvenil que hay que "atajar con inteligencia policial y política pero no con intoxicación política".

También ha solicitado que la izquierda madrileña no enfoque sus obsesiones en la consejera de Políticas Sociales, Concepción Dancausa, y ayude a atajar "este problema social grave y trabajar desde el ámbito de los menores y de la identificación de la violencia".