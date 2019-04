El portavoz de Cs en Arganda deja el partido junto con el 50% de afiliados para empezar "un nuevo proyecto referente"

Publicado 04/04/2019 19:10:26 CET

No había sido designado el candidato de Cs en la ciudad

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en Arganda del Rey, Carlos Jiménez Rodrigo, ha dejado el partido junto con "el 50 por ciento de los afiliados" para empezar "un nuevo proyecto" en el municipio que sea referente en la Comunidad de Madrid.

Así lo ha dado a conocer Carlos Jiménez Ricardo en su cuenta de Twitter, tras no haber sido elegido como candidato a revalidar su puesto en el Consistorio de Arganda.

"Después de cuatro años liderando un proyecto ambicioso de regeneración política que ha situado a los vecinos como protagonistas del trabajo realizado mi camino se separa de Ciudadanos. Siempre me he negado que nuestro municipio fuera menospreciado y usado como moneda de cambio por los partidos políticos", ha sostenido.

Durante su labor estos años, ha destacado que ha intentado que hasta el último momento que esta ciudad "sea escuchada y se atienda a nuestras necesidades" con "la construcción de un nuevo instituto, la mejora de los accesos al municipio y al polígono industrial o la creación de la playa del sureste", entre otros.

"Debido a esto decido dar un paso al frente y tomar las riendas de nuestro futuro, pero no sin antes contar contigo; porque solo así podemos construir el futuro y es por eso que te hago llegar estas líneas porque tú eres la parte más importante de este proyecto. El futuro de Arganda lo debemos decidir los argandeños. En este nuevo proyecto no estoy solo, me acompaña más del 50 por ciento de los afiliados y cuatro miembros de la junta directiva que seguirán luchando por hacer de Arganda un referente regional contigo. Lo lograremos", ha escrito en esta red social.