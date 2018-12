PP acusa a Barbero de invitar a una conferencia a un naturalista acusado de apropiarse de la herencia de unos ancianos

Publicado 11/12/2018 10:23:24 CET

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid ha acusado este martes al delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, de invitar como ponente a una conferencia sobre soledad a "un indeseable acusado de robar la herencia a un anciano".

Así se ha referido la edil 'popular' Isabel Martínez Cubells en la comisión del ramo al naturalista Luis Miguel Domínguez, acusado de apropiarse de 59.740 euros de una herencia de una pareja de personas mayores.

Por su parte, Barbero ha asegurado que "no mencionaría" con "suficiente detalle" los ponentes de los congresos organizados por el Partido Popular.

Sobre el programa contra la Soledad puesto en marcha por el área, Barbero ha asegurado que "es un proyecto piloto comunitario en los barrios de Almenara y Trafalgar para dos años, y que concluirá en 2019". "La intención es trasladarlo a todos los distritos, pero hay que trabajar en función de los resultados", ha apostillado.

Martínez Cubells ha aseverado que esperaba que estos programas de soledad se abordaran con "los profesionales de este sector". "No comprendo cómo se reducen los problemas de los mayores, que no les da problemas. No se coordinan, y es un desprecio al contribuyente. En vez de ejecutar estos programas se han dedicado a la propaganda", ha lanzado.