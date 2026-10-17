El PP acusa al Gobierno de Sánchez de "podredumbre moral" y afirma que Mínguez es "la última víctima" de sus políticas

Archivo - El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha acusado este sábado al Gobierno de Pedro Sánchez de "podredumbre moral", afirmando que Montserrat Mínguez es "la última víctima" de sus políticas de vivienda.

Así lo ha señalado esta mañana en un encuentro con afiliados y simpatizantes del PP de Chamberí, donde se ha pronunciado sobre la reciente dimisión de la portavoz del PSOE, quien iba a ser cabeza de lista al Congreso por Lérida

"Es la última víctima del sanchismo y de sus políticas de vivienda y, especialmente, de esa degeneración que permite la hipocresía, pero no permite que te pillen", ha afirmado.

Díaz-Pache ha sostenido que a Mínguez la han "pillado con el carrito del helado" y ha criticado lo que considera una doble vara de medir. "La hemos pillado con esa hipocresía de no permitir a los demás lo que ella hacía en su casa y por eso se ha tenido que ir", ha señalado.

El dirigente popular ha extendido sus críticas al conjunto del Ejecutivo central y ha aludido al exministro José Luis Ábalos, al afirmar que el sanchismo pretende dar por cerrados los problemas cuando sus protagonistas abandonan el partido. "Parece que en el sanchismo cuando alguien se va se termina el problema, como si Ábalos nunca hubiera sido del Partido Socialista y era el número dos", ha manifestado.

En este contexto, ha definido la situación del Gobierno como una "absoluta degeneración, de delito, de inconsistencia" y de "podredumbre moral".

Asimismo, ha arremetido contra los partidos que, a su juicio, pretenden reeditar la alianza que permitió la investidura de Pedro Sánchez. Díaz-Pache ha calificado ese proyecto de "alianza contra natura" y ha acusado a sus integrantes de conformar un frente de "delincuentes y terroristas". También ha criticado que EH Bildu vuelva a incluir a personas condenadas por terrorismo en sus listas electorales.

CRÍTICAS A LA ACAMPADA DE SOL Y AL CIERRE DE METRO

Por otro lado, el portavoz parlamentario regional del PP ha cargado contra la acampada instalada en la Puerta del Sol y la ha vinculado con el cierre de la estación de Metro, al asegurar que los orines habían penetrado en las instalaciones y generado una situación de insalubridad.

"En la Puerta del Sol, una colección de vagos y de guarros que están ahí, que han tenido que cerrar el Metro de Madrid porque los orines penetraban en el Metro y era de una insalubridad alucinante", ha afirmado.

Díaz-Pache ha contrapuesto esta situación con la cita electoral del próximo 29 de noviembre, que ha presentado como una oportunidad para "reiniciar España" y poner fin al Gobierno de Sánchez.

A su juicio, ese cambio debe servir para volver a situar en el centro de las políticas públicas a "las personas que trabajan, las familias que se esfuerzan" y quienes encuentran cada vez más dificultades para acceder a una vivienda, pagar la compra o llenar el depósito de gasolina. "Las personas que se esfuerzan tienen que volver a contar y eso es lo que va a pasar a partir del 29 de noviembre", ha concluido.