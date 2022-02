PP apoyará en Cibeles "cualquier iniciativa que pueda contribuir a esclarecer" supuesto espionaje a Ayuso

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid apoyará "cualquier iniciativa que pueda contribuir a esclarecer" el supuesto espionaje realizado desde la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Estamos a favor de cualquier iniciativa que pueda contribuir a esclarecer estos hechos. No hay nada que ocultar. Estaremos a favor de cualquier iniciativa", ha trasladado en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno la portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz.

Todo ello después de que Recupera Madrid haya registrado una moción de urgencia de cara al Pleno del próximo martes donde se plantea una comisión de investigación en la que analizar el presunto espionaje a la jefa del Ejecutivo madrileño.

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha negado este jueves que se haya producido una reunión entre un trabajador de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y un detective para investigar a Díaz Ayuso y sus familiares.

"Una vez hechas las averiguaciones, concluimos que el detective niega la reunión, que el trabajador niega la reunión, que no hay ningún contrato y no se ha podido producir ningún encargo ni ningún pago con dinero público del Ayuntamiento para obtener información de esa naturaleza", ha expresado en una comparecencia en el Patio de Cristal del Palacio de Cibeles, en la que no ha respondido preguntas como portavoz nacional del PP.

Por su parte, la coordinadora de Ciudadanos en Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha aseverado que su Grupo Municipal no da por cerrada la investigación y apunta que se investigará "hasta las últimas consecuencias" porque se ha dejado a Ciudadanos "al margen".

"Por supuesto vamos a apoyar la comisión de investigación", ha manifestado ante los medios de comunicación dos horas después de la comparecencia del regidor, a quien ha reprochado que le comunicara los hechos "al mismo tiempo que lo conocían todos los madrileños", ayer sobre las 22 horas, algo que "no ayuda a confiar".