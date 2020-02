El PP dice que la querella contra Torra se presenta ante "el desistimiento" del Gobierno en sus obligaciones

Publicado 05/02/2020 13:32:04 CET

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha subrayado hoy que la querella del PP contra Quim Torra por un delito de usurpación de funciones se ha presentado ante "el desistimiento" del Gobierno en "el cumplimiento de sus obligaciones" por no instar al Parlamento catalán su cese y "en algunas ocasiones en connivencia con el acto irregular e ilegal".

Al respecto, López ha explicado que la querella se interpone al entender el PP que Torra ha dejado de ser presidente de la Generalitat como consecuencia de perder su condición de diputado tras la resolución del Tribunal Supremo que respalda la decisión de la Junta Electora central de inhabilitarle.

"El Estatuto de Cataluña y la Constitución prevén que los presidentes de las comunidades deben ser elegidos entre los diputados del Parlamento de tal manera que la pérdida de la condición de diputado determina la pérdida de la condición de presidente", ha señalado.

Por tanto, ha insistido en que "legalmente" está previsto en el Código Penal como un delito de usurpación de funciones, reseñando que se interpone como consecuencia del "desistimiento del Gobierno en el cumplimiento de sus funciones", ya que "debería estar en estos momentos instando" a su cese de Torra y "determinando una nueva sesión de investidura" en el Parlamento catalán.

De este modo, ha indicado que el PP se ve "en la obligación" de "defender el Estado de derecho y ante lo que ha considerado una "connivencia en algunas ocasiones" con "el acto irregular e ilegal".

"No nos queda más remedio que ejercitar acciones para establecer la legalidad. Es muy mala noticia que el Gobierno no inste al Parlamento catalán a que inicie un proceso de cese y que el presidente del Gobierno le de un marchamo de legitimidad a alguien que no es presidente de la Generalitat reuniéndose con él en su condición de presidente. Es una irresponsabilidad y un acto en el que se está coadyuvando al mantenimiento de una situación ilegal", ha apostillado.